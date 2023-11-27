獨／軍情局神秘女情報員長相曝　聯手男中校資A千萬遭上銬出庭

記者黃宥寧／台北報導

軍事情報局中校蘇薪名、上校蘇永玲，2018年起聯手以不實情蒐績效詐領工作經費達千萬，且挪為私用，軍方查覺異常而主動報請士林地檢署偵辦，2人被依貪污治罪條例「利用職務機會詐取財物」罪、偽造公文書、洗錢等罪嫌起訴。今（27日）士院首開庭，在押2人也從看守所被提到法院，同時也是首次曝光2人長相。

▲軍事情報局女上校蘇永玲（紅圈）及中校蘇薪名聯手瞎掰假情資，詐領千萬獎金遭起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

中校蘇薪名、上校蘇永玲2018年起，與「梁方」等不實的人，捏造假情資，詐領千萬情報獎金。今年6月檢方大動作前往位在北市士林區雨聲街國防部軍事情報局本部等處搜索，向法院聲押2人獲准。

上月蘇女不滿被羈押，提出抗告，其理由表示，就起訴事實已坦承認罪，也將犯罪所得繳回，且檢察官既已起訴，顯然對犯罪事證已調查清楚，足見已無湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之疑慮。

經法官調查，蘇薪名和蘇永玲與「梁方」等不實之人間的通訊軟體對話紀錄等相關證據，足認犯罪嫌疑重大，雖於羈押訊問坦承犯行，後又向檢方供稱2018年因信任蘇姓男中校確有情報人員存在，才未對此提出懷疑，直到2019、2020年間知道蘇姓中校有自行使用該等款項，此說法與蘇男有不符之處，若具保，仍可能以直接或間接方式與蘇男取得聯繫，故認有與共犯或證人勾串之虞。

▼中校蘇薪名（紅圈）步下囚車全程低頭 。（圖／記者黃宥寧攝）

再者，全案尚未進行準備程序，尚無從得知檢察官或辯護人是否聲請傳喚證人或其他證據調查聲請為何，尚待詰問證人及調查相關證據以釐清案情，在交互詰問證人前，仍有勾串共犯或證人之虞，且所涉犯為本刑7年以上重罪，共同詐得金額共計逾1000萬元，可預期有受到法院宣告較重刑度可能，以逃匿規避審判程序進行及刑罰執行的犯險誘因亦隨之提升，足認有羈押原因，故駁回聲請。

法院今（27日）首開庭從看守所提訊2人，蘇女下囚車時，手被上銬，被記者呼喊本名時，留著短捲髮的她則驚訝抬頭看了鏡頭一眼；髮量有些稀疏且身型瘦弱的蘇男則與另名人犯銬在一起，下囚車時全程低頭。

本案預計下午3時開庭，但因涉及我國重要機密軍事情報等，採不公開審理。