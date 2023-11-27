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社會 社會焦點 保障人權

洗錢大亨郭哲敏狠撈16.5億　買房產、畫作、跑車隱匿犯罪所得

▲郭哲敏在台灣警方監控下被押解前往泰國收容所。（圖／記者張君豪翻攝）

▲洗錢大亨郭哲敏被押解抵台，新北檢27日偵結起訴。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

撼動政壇的檢警高層涉足88會館不當飲宴案，會館負責人、名模錢帥君男友郭哲敏涉及洗錢案，透過非法地下匯兌方式經手金額至少217億元，獲利至少16億，在檢警搜索前潛逃泰國，今年10日遣返回台隨即遭收押禁見，新北地檢署今（27）日依組織犯罪防制條例、銀行法及洗錢防制法等罪，將郭哲敏及親信張旭昇起訴。

新北地檢署指出郭哲敏自2018年起，經營線上博奕遊戲相關產品服務，提供給境外各賭博業者，再向各境外賭博業者依各款遊戲輸贏金額之比例抽成，以此方式共同經營線上賭博網站，自2018年年初至2022年底止，獲利至少5520萬3147美元，折合約新台幣16億5609萬4410元。

▲檢警順利押解洗錢大亨郭哲敏抵台，並在桃園機場宣讀其遭逮捕權利。（圖／記者張君豪翻攝）

另外郭哲敏為掩飾或隱匿營利賭博犯罪所得，透過人頭公司，自境外將犯罪所得匯入在台申設之金融機構帳戶，或透過非法地下匯兌方式，經手匯兌金額至少217億餘元，透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶等層層轉換，使郭哲敏得用以購買房產、畫作、跑車或繳納信用卡等費用，以上開方式製造金流斷點，掩飾、隱匿犯罪所得。

檢察官審酌被告2人均未坦承全部犯行，郭哲敏未主動繳回犯罪所得，且所涉賭博、洗錢等犯罪時間長達數年，犯罪所得至少16億餘元，嚴重破壞金融秩序及法秩序之穩定，請求法院從重量刑，並聲請沒收16億餘元犯罪所得 。

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