以色列油輪遭劫持！美戰艦出動救援　葉門反抗軍朝美艦射飛彈

▲美國驅逐艦「梅森號」。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國海軍阿利柏克級驅逐艦「梅森號」（USS Mason）26日出動，回應一艘在葉門海域與以色列有關連油輪所發出的求救訊號。當時有5名武裝份子劫持油輪，隨後離開，美軍展開追擊鳴槍示警，派出武裝直升機，日本驅逐艦從旁協助，把這些人逮捕。伊朗支持的葉門「青年運動」（Huthi）反抗軍事後朝梅森號發射2枚彈道飛彈。

綜合美聯社、福斯新聞等報導，這艘油輪「中央公園號」（Central Park）懸掛的是賴比瑞亞旗幟，在亞丁灣載運的貨櫃裝著磷酸，由以色列億萬富豪歐佛（Eyal Ofer）的英國倫敦國際船舶管理公司「佐迪艾克海運公司」（Zodiac Maritime）營運管理。

BREAKING:



The U.S. Navy has taken back control of the Israel-affiliated tanker “Central Park Vessel" after it was hijacked by Yemeni Houthi rebels earlier today.



The USS Mason managed to catch up with it before it reached a Yemeni port. pic.twitter.com/oJysgP9VN4 — Visegrád 24 (@visegrad24) November 26, 2023

依據佐迪艾克海運公司發言人的說法，就在26日上午6時左右，中央公園號油輪發出求救訊號，稱在距離索馬利亞54海里處的國際推薦過境走廊（IRTC）疑似遇上海盜攻擊。當時有5名武裝分子劫持油輪，企圖砸開通往安全室的門，船員們則是把自己反鎖，後來這群武裝分子離開準備返回葉門沿海。

在此之際，美國海軍人員展開追擊行動，鳴槍示警，同時派出一架美國武裝直升機，日本一艘驅逐艦也從旁協助梅森號。這群武裝分子最終被逮捕，正接受美軍反海盜當局的訊問。佐迪艾克海運公司表示，中央公園號全員平安，船隻與貨物均未受損，也感謝聯軍部隊迅速做出回應，維護國際海事法。

報導指出，這起事件尚未有任何組織宣稱犯案，但近期已發生至少2起與以哈戰爭有關的海上襲擊事件。只不過，美方2名高階官員透露，在武裝份子落網之後，伊朗支持的葉門「青年運動」（Huthi）反抗軍朝梅森號發射2枚彈道飛彈，飛彈並未擊中目標，最終落入亞丁灣。

在中央公園號油輪被劫持事件發生之前，另一名以色列富商擁有的貨輪CMA CGM Symi在印度洋遇襲，貨輪受損，所幸船員並未受傷。外傳貨輪當時疑似遭到伊朗無人機攻擊，但伊朗並未承認發動攻擊。