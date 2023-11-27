▲一年份吐司任你吃！「小熊菓子」歡慶16歲，祭出超狂週年慶活動。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

▲彰化超人氣團購美食「「小熊菓子」歡慶16歲，祭出超狂週年慶活動。（圖／記者姜國輝攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

彰化超人氣團購美食「小熊菓子」大受消費者的喜愛，今年積極進軍連鎖通路，將在年底時，開設五家全家店中店，讓熊控們不用再苦苦等待，想吃的話隨時都可以買得到！

▲▼「小熊菓子」將在年底開設五家全家店中店，讓熊控們想吃的話隨時都可以買得到。

「小熊菓子」除了有超夯招牌「芙菲小圓餅」，更是口味多元的麵包天堂，有吐司、貝果、台式、日式、法國、丹麥、歐式、點心餅乾類等等，輕鬆滿足全家人的味蕾，現在不用大老遠跑到彰化，就能吃到熱騰騰的小熊菓子，讓不少熊控相當開心。

▲▼本身是熊控的消費者表示，「之前都要特別開車去彰化買小熊菓子，現在不用跑去彰化，在全家就能買得到很方便」。

到全家店中店購買小熊菓子的消費者表示，「我很喜歡吃小熊菓子的麵包，之前都是特別要開車去彰化買，現在就不用跑去彰化，在台中的全家就買得到，我覺得超方便的，我一定會買的就是吐司類，因為小熊菓子吐司品項很多元，吃起來很鬆軟，很香很好吃！」

▲▼倍爾國際餐飲品牌總監李欣樺指出，小熊菓子深耕彰16年，進駐全家店中店，希望可以給消費者更多元的服務項目。

倍爾國際餐飲品牌總監李欣樺指出，小熊菓子其實在彰化地區，已經深耕16年左右了，我們發現許多的消費者都是從台中、南投一些地區，很辛苦的跑到彰化地區去買我們的產品，進駐全家店中店，希望可以給消費者更多元的服務項目，「小熊菓子也一直堅持不添加人工，以天然的方式，去生產烘焙產品，因此成為許多當地民眾的好朋友，幾乎在早餐的餐桌上，不能夠或缺小熊菓子的產品，像是鹽可頌、北海道鮮奶吐司及奶蘿，甚至是歐式麵包等等，都是消費者非常喜歡的商品」。

▲▼小熊菓子行銷副理劉佳茹說明，為了回饋粉絲，16週年舉辦網美曬圖大PK活動，消費者只要能夠收集到一項野餐周邊商品，就有機會可以獲得一年份吐司大獎。

「小熊菓子」目前在彰化有三家分店，為了歡慶16週年，小熊菓子彰化門市祭出超狂週年慶活動，只要曬出網美照，就有機會免費吃一年份的吐司，小熊菓子行銷副理劉佳茹說明，「為了要特別回饋給忠誠粉絲，所以舉辦網美曬圖大PK的活動，消費者只要能夠收集到一項野餐周邊商品，就有機會可以獲得一年份的吐司大獎」，另外，台灣人非常喜歡野餐，呼籲這個野餐風潮，這次推出一系列6款非常可愛的時尚野餐周邊，消費者只要消費滿100塊就有1點，集滿3點可以用比較優惠的價格，享有野餐的周邊商品。

▲▼一年份免費吐司大家吸引消費者踴躍參加，消費者開心表示「抱回一年份的吐司很有信心」。

不少消費者對於要抱回一年份的吐司很有信心，消費者透露自己是在FB看到小熊菓子16周年的活動，所以來買麵包並且參加活動，「我很喜歡吃美香肉鬆麵包，肉鬆是用彰化在地的肉鬆，我覺得吃起來很香很好吃，另外，我也很喜歡菓子捲，我特別喜歡伯爵奶凍口味，它口感綿綿的，茶香味也很夠，很好吃！」

▲▼小熊菓子除了是口味多元的麵包天堂，還有高品質的蛋糕菓子捲。

小熊菓子不僅提供多元口味的麵包，還有高品質的蛋糕菓子捲，熊控們千萬不要錯過小熊菓子週年慶活動，幫自己贏得一年份的吐司大獎，以及收集點數，帶走最Chill的野餐小物，跟小熊一起開心過生日。