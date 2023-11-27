　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

一年份吐司任你吃！「小熊菓子」歡慶16歲　祭出超狂週年慶活動

▲一年份吐司任你吃！「小熊菓子」歡慶16歲，祭出超狂週年慶活動。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

▲▼小熊菓子,彰化門市,週年慶活動,贏得一年份的吐司,或集點兌換可愛的野餐週邊商品。（圖／記者姜國輝攝）

▲彰化超人氣團購美食「「小熊菓子」歡慶16歲，祭出超狂週年慶活動。（圖／記者姜國輝攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

彰化超人氣團購美食「小熊菓子」大受消費者的喜愛，今年積極進軍連鎖通路，將在年底時，開設五家全家店中店，讓熊控們不用再苦苦等待，想吃的話隨時都可以買得到！

▲▼小熊菓子,小熊全家店中店,週年慶活動。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼「小熊菓子」將在年底開設五家全家店中店，讓熊控們想吃的話隨時都可以買得到。

▲▼小熊菓子,小熊全家店中店,週年慶活動。（圖／記者姜國輝攝）

「小熊菓子」除了有超夯招牌「芙菲小圓餅」，更是口味多元的麵包天堂，有吐司、貝果、台式、日式、法國、丹麥、歐式、點心餅乾類等等，輕鬆滿足全家人的味蕾，現在不用大老遠跑到彰化，就能吃到熱騰騰的小熊菓子，讓不少熊控相當開心。

▲▼小熊菓子,彰化門市,週年慶活動,贏得一年份的吐司,或集點兌換可愛的野餐週邊商品。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼本身是熊控的消費者表示，「之前都要特別開車去彰化買小熊菓子，現在不用跑去彰化，在全家就能買得到很方便」。

▲▼小熊菓子,小熊全家店中店,週年慶活動。（圖／記者姜國輝攝）

到全家店中店購買小熊菓子的消費者表示，「我很喜歡吃小熊菓子的麵包，之前都是特別要開車去彰化買，現在就不用跑去彰化，在台中的全家就買得到，我覺得超方便的，我一定會買的就是吐司類，因為小熊菓子吐司品項很多元，吃起來很鬆軟，很香很好吃！」

▲▼小熊菓子,彰化門市,週年慶活動,贏得一年份的吐司,或集點兌換可愛的野餐週邊商品。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼倍爾國際餐飲品牌總監李欣樺指出，小熊菓子深耕彰16年，進駐全家店中店，希望可以給消費者更多元的服務項目。

▲▼小熊菓子,小熊全家店中店,週年慶活動。（圖／記者姜國輝攝）

倍爾國際餐飲品牌總監李欣樺指出，小熊菓子其實在彰化地區，已經深耕16年左右了，我們發現許多的消費者都是從台中、南投一些地區，很辛苦的跑到彰化地區去買我們的產品，進駐全家店中店，希望可以給消費者更多元的服務項目，「小熊菓子也一直堅持不添加人工，以天然的方式，去生產烘焙產品，因此成為許多當地民眾的好朋友，幾乎在早餐的餐桌上，不能夠或缺小熊菓子的產品，像是鹽可頌、北海道鮮奶吐司及奶蘿，甚至是歐式麵包等等，都是消費者非常喜歡的商品」。

▲▼小熊菓子,彰化門市,週年慶活動,贏得一年份的吐司,或集點兌換可愛的野餐週邊商品。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼小熊菓子行銷副理劉佳茹說明，為了回饋粉絲，16週年舉辦網美曬圖大PK活動，消費者只要能夠收集到一項野餐周邊商品，就有機會可以獲得一年份吐司大獎。

▲▼小熊菓子,彰化門市,週年慶活動,贏得一年份的吐司,或集點兌換可愛的野餐週邊商品。（圖／記者姜國輝攝）

「小熊菓子」目前在彰化有三家分店，為了歡慶16週年，小熊菓子彰化門市祭出超狂週年慶活動，只要曬出網美照，就有機會免費吃一年份的吐司，小熊菓子行銷副理劉佳茹說明，「為了要特別回饋給忠誠粉絲，所以舉辦網美曬圖大PK的活動，消費者只要能夠收集到一項野餐周邊商品，就有機會可以獲得一年份的吐司大獎」，另外，台灣人非常喜歡野餐，呼籲這個野餐風潮，這次推出一系列6款非常可愛的時尚野餐周邊，消費者只要消費滿100塊就有1點，集滿3點可以用比較優惠的價格，享有野餐的周邊商品。

▲▼小熊菓子,彰化門市,週年慶活動,贏得一年份的吐司,或集點兌換可愛的野餐週邊商品。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼一年份免費吐司大家吸引消費者踴躍參加，消費者開心表示「抱回一年份的吐司很有信心」。

▲▼小熊菓子,彰化門市,週年慶活動,贏得一年份的吐司,或集點兌換可愛的野餐週邊商品。（圖／記者姜國輝攝）

不少消費者對於要抱回一年份的吐司很有信心，消費者透露自己是在FB看到小熊菓子16周年的活動，所以來買麵包並且參加活動，「我很喜歡吃美香肉鬆麵包，肉鬆是用彰化在地的肉鬆，我覺得吃起來很香很好吃，另外，我也很喜歡菓子捲，我特別喜歡伯爵奶凍口味，它口感綿綿的，茶香味也很夠，很好吃！」

▲▼小熊菓子,彰化門市,週年慶活動,贏得一年份的吐司,或集點兌換可愛的野餐週邊商品。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼小熊菓子除了是口味多元的麵包天堂，還有高品質的蛋糕菓子捲。

▲▼小熊菓子,彰化門市,週年慶活動,贏得一年份的吐司,或集點兌換可愛的野餐週邊商品。（圖／記者姜國輝攝）

小熊菓子不僅提供多元口味的麵包，還有高品質的蛋糕菓子捲，熊控們千萬不要錯過小熊菓子週年慶活動，幫自己贏得一年份的吐司大獎，以及收集點數，帶走最Chill的野餐小物，跟小熊一起開心過生日。

ET快訊
快訊／台泥砸266億投資土耳其、葡萄牙　搶進低碳水泥市場
邱澤巴黎街頭甜蜜牽手許瑋甯　「二度蜜月」被野生捕捉
員警巡邏見「乾淨白髮婦」在拾荒　警盤查得知真相暖哭

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全聯美食又一款！新上市即溶咖啡掀網一致認同像連鎖咖啡店好喝　熱水一沖有厚奶泡

一年份吐司任你吃！「小熊菓子」歡慶16歲　祭出超狂週年慶活動

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」攜手必勝客豪送1212份大比薩

海陸雙拼一次吃！　超狂「雙層比薩蛋糕」限量開賣了

【廣編】鮮奶茶界夢幻逸品！精品鮮乳Dr.Milker融合手搖茶品牌MATEAS頂級茶葉風味絕佳

跨年耍起小心肌！專家揭密3大讓你越夜越青春的美麗法寶

五、六年級同學會大無畏！醫透露「保養快速通關」安心當「老么」

回歸美的本質！三豐診所x海芙音波媚必提實踐精準極簡美學

主持代言千萬入袋 工作滿檔 　55歲曾國城「爆肝只睡6小時」近況曝光　公開「保養祕訣」保健康

快訊／只花15元就中大獎！　全家開出2張千萬發票

前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買

體操運動員連續穩定空翻！快速有力乍看似漂浮前進

楊銘威驚喜現身方志友慶功　寵妻喊：知道妳會得才跟妳結婚的！

鍋吃一半「巨鼠掉下來」　錢都道歉：即刻停業2天

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

Lulu公開「金馬五大通緝犯名單」細節　被讚「陶晶瑩2.0」謙虛回：繼續努力啦

2汪散步見救護車鳴笛經過　下秒扯嗓狂凹嗚：大家讓讓

露營老手帳篷炭火取暖釀悲　家屬相驗：臉書才開心出遊

帳篷內炭火取暖！媽中毒亡　雙胞胎姊妹送醫仍不知母喪命

全聯美食又一款！新上市即溶咖啡掀網一致認同像連鎖咖啡店好喝　熱水一沖有厚奶泡

一年份吐司任你吃！「小熊菓子」歡慶16歲　祭出超狂週年慶活動

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」攜手必勝客豪送1212份大比薩

海陸雙拼一次吃！　超狂「雙層比薩蛋糕」限量開賣了

【廣編】鮮奶茶界夢幻逸品！精品鮮乳Dr.Milker融合手搖茶品牌MATEAS頂級茶葉風味絕佳

跨年耍起小心肌！專家揭密3大讓你越夜越青春的美麗法寶

五、六年級同學會大無畏！醫透露「保養快速通關」安心當「老么」

回歸美的本質！三豐診所x海芙音波媚必提實踐精準極簡美學

主持代言千萬入袋 工作滿檔 　55歲曾國城「爆肝只睡6小時」近況曝光　公開「保養祕訣」保健康

快訊／只花15元就中大獎！　全家開出2張千萬發票

曾把特斯拉逼到道歉！陸女鬧車展「遭求償2200萬」　法院判陪8千8

國際權威字典公布「2023年度代表字」　打敗X、EGOT

全球只剩不到80頭　蘇門答臘犀牛寶寶印尼誕生

買丹丹漢堡送濾網？他見杯底「神秘鐵塊」傻眼　眾人笑：比飲料貴

LINE母公司40萬筆個資外洩　數位部要求提出「補償方案」

網紅收集19人「150cc嘉明」製作洨蛋糕　直播吃光爽喊：太滿足了

今年韓影救世主！《首爾之春》破影史紀錄「6天觀影人次破200萬」

《葬送的芙莉蓮》呵笑新迷因　「所謂男人，送OO就會開心」自由填空

痛爆了！短褲妹被追撞「面朝下滑壘」　她雙腿猛刮柏油路

消費熱門新聞

快訊／全家開出2張千萬發票

新上市即溶咖啡像連鎖咖啡店好喝

快訊／7-11開出2張千萬發票！

五、六年級同學會安心當「老么」

三豐診所Ｘ媚必提實踐精準醫美

跨年耍小心肌！越夜越美麗的法寶

好市多黑五倒數2天！暖暖包下殺了

超商最新「3款爆餡栗子甜點」

貴婦菜錢搶珠寶大千典特賣一折起

快訊／全聯開出千萬發票！買飲料就中獎

蝦皮攜手必勝客豪送1212份大比薩

好市多黑五「第5彈優惠品」一次看

小熊菓子歡慶16歲　一年份吐司任你吃

金高新酒體推出　天使一喝就愛上

更多熱門

相關新聞

快訊／全家開出2張千萬發票

快訊／全家開出2張千萬發票

快來對獎！112年9、10月統一發票於本月25日正式開獎，本期千萬特別獎獎號為「72054514」、200萬元特獎號碼則是「92488868」。全家超商稍早公布這期最新中獎名單，一共開出2張千萬發票，最低只花15元就抱走千萬，200萬特獎部分也有1位幸運兒。

超商限量3款聖誕禮物箱來了！

超商限量3款聖誕禮物箱來了！

溪州民宅燒到焦黑　彰化市皮件五金辦公室竄火舌

溪州民宅燒到焦黑　彰化市皮件五金辦公室竄火舌

彰化「新彰數位有線」明年6/30收攤

彰化「新彰數位有線」明年6/30收攤

彰化、雲林福德正神結姻緣　古禮娶親成佳話

彰化、雲林福德正神結姻緣　古禮娶親成佳話

關鍵字：

吐司小熊菓子全家店中店週年慶彰化

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

邱澤甜蜜牽手許瑋甯「二度蜜月」被野生捕捉

陳慕義澄清沒上建中　更正學歷驚呆網：比念建中更猛

酒店經紀2天狂嗨神仙水、喵喵　害死女友被起訴

林襄10年前照片遭翻出！　

快訊／台泥砸266億投資土耳其、葡萄牙　搶進低碳水泥市場

許維恩深夜控訴遭背叛：無數次容忍把我逼到極限！

耳屎多好癢！醫「4招」防栓塞　千萬別拿棉花棒插耳

台泥跨國業務有進展？　證交所：23:30重大訊息記者會

12月「超強運三生肖」旺到爆！

廂型車突下滑阿嬤驚喊「欸害」　奮力護孫慘遭壓死

UNIQLO「隱藏服務」曝光！　一堆人不知道

醫：做到1件事「幾乎不會因大腸癌而病逝」

YG官網「正式刪除GD頁面」！

陳柏惟遭臉書「抄家」！被判定是兒童色情

男吃河豚亡　友人：他說會處理才送

更多

最夯影音

更多
前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球
台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買

台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買

體操運動員連續穩定空翻！快速有力乍看似漂浮前進

體操運動員連續穩定空翻！快速有力乍看似漂浮前進

楊銘威驚喜現身方志友慶功　寵妻喊：知道妳會得才跟妳結婚的！

楊銘威驚喜現身方志友慶功　寵妻喊：知道妳會得才跟妳結婚的！

鍋吃一半「巨鼠掉下來」　錢都道歉：即刻停業2天

鍋吃一半「巨鼠掉下來」　錢都道歉：即刻停業2天

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面