日本製「鋼鐵香蕉」全球市佔率第一！真實用途全場看傻

▲日本公司生產鋼鐵香蕉，讓許多網友看傻眼。（圖／翻攝X／IRON FACTORY IKEDA）



記者柯振中／綜合報導

日本廣島縣的「IRON FACTORY IKEDA」公司推出一項獨特的商品，這款商品以香蕉作為外型，材料則是使用鋼鐵，獨特的「鋼鐵香蕉」造型讓人感到好奇，更是獲得了「全球市佔率第一」的榮譽，成為眾人矚目的焦點。

公司22日在社群平台X發文宣布，他們的鋼鐵香蕉在全球市佔率中獨居榜首，原因是「世界上只有我們生產這項商品」。而消息引起網友熱議，不少人傻眼詢問，「鋼鐵香蕉的用途到底是什麼」、「吃了之後會變成鋼鐵人嗎」、「是鋼鐵悟空獸的香蕉嗎」，更有人因此衍生了大膽的想法。

對此，「IRON FACTORY IKEDA」解釋，鋼鐵香蕉實際上是一種造型獨特的鐵鎚，全長約20公分，重量約1.5公斤。這項創意商品除了具有實際使用價值外，逗趣的外觀也很適合拿來開玩笑。

至於為何會生產出這項奇特的產品？是因為公司先前製作的「香蕉槌」，而每支香蕉槌的大小、輪廓都不一樣，上市後受到廣泛歡迎。

在得知顧客們希望有一款由整根香蕉製成的鐵鎚的要求後，「IRON FACTORY IKEDA」也推出了這款鋼鐵香蕉，還標榜每根香蕉的輪廓和大小都各異，並能在攝氏1千度的環境下使用，主要用途就跟鐵鎚一樣，令人哭笑不得。