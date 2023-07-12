百年打鐵店第五代「手痛到舉不起鐵槌」　高能量震波治癒網球肘

▲打鐵師傅郭志榮網球肘纏身數月，痛到甚至舉不起鐵槌。（圖／東華醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

打鐵師傅郭志榮今年2月右手肘開始出現痠痛等症狀，最後不僅舉不起吃飯的工具鐵鎚，連拿杯子喝水都喊疼，嚴重影響生活、生計，赴竹山鎮東華醫院復健科求診，診斷為網球肘，透過非侵入性的高能量震波治療，大幅減少疼痛、復原良好。

郭志榮說，家裡經營的「來發鐵行」打鐵店，在竹山當地已有約150年歷史、傳承5代，目前由他和第四代的父親一起工作；打鐵業除要承受上千度高溫，雙手更常得進行捶打等重複性動作，他今年農曆年後發現右手爆發職業傷害，手肘痠痛的感覺難以形容，宛如千斤壓頂，拿起鐵鎚時更有劇烈的刺痛、痠痛感，硬撐到最後連一把鐵槌也拿不起來。

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東華醫院復健科主任張勝閔說，郭男到院檢查發現有網球肘症狀，超音波診斷手肘外側伸展肌腱鈣化與破裂，雖透過復健及增生注射強化手肘韌帶肌腱，但郭男無法暫停工作休養，仍持續勞動導致無法適當休息；評估後與郭男討論透過震波治療，經1個療程、3次震波治療，郭男的手肘幾乎已不會痛，也可再拿起鐵鎚工作。

張勝閔說，震波是一種非侵入性、安全且迅速有效的治療方式，利用高能量震波打在患部，造成組織輕微破壞，受傷組織發出發炎的訊號，誘發血管及組織生長因子增加，進而促進組織血管新生，達到組織修復目的；震波因門閥理論還可刺激神經分泌止痛訊號，來達到即刻止痛的效益。

張勝閔說，除網球肘，包括足底筋膜炎、骨折癒合不良、高爾夫球肘、阿基里斯跟腱炎、髕骨肌腱炎、肩膀鈣化性肌腱炎、肩膀旋轉肌慢性肌腱炎等症狀，也透可透過震波治療，加強復原療效，治療後的6周內應避免劇烈運動，以免脆弱的再生組織二次受傷。