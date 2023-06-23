高雄人妻慘遭鐵鎚追打頭破血流　恐怖家暴夫逃4hrs持兇器投案

▲涉嫌拿鐵鎚攻擊妻子的陳男（中）到警局投案。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名有多次家暴紀錄的陳姓男子（31歲），昨（22）天晚上到瑞隆路一家滷味店，與分居中的黃姓妻子（30歲）發生口角衝突，陳男拿出預藏的鐵鎚朝黃女猛砸，導致黃女頭破血流，所幸送醫後沒有生命危險，而陳男在行兇後逃逸，並在今（23）日凌晨4時許向警方投案，訊後被依違反保護令、傷害罪嫌移送檢方偵辦。

據了解，黃女和陳男結婚後感情不睦，陳男原本擔任水泥工，目前無業，黃女在婚後經常被陳男家暴，在警方的紀錄就高達5次，屬於高風險家庭，而黃女也在今年4月19日申請家暴保護令獲准，兩人目前分居正在進行離婚官司。

▲陳男交出涉嫌行兇的鐵鎚。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

沒想到陳男昨天晚上11時許，又跑到瑞隆路黃女經營的滷味店找黃女，兩人一言不合又吵了起來，陳男竟拿出鐵鎚往黃女頭部猛K，現場一片混亂，轄區警方獲報趕到，行兇的陳男已逃逸無蹤，警方通報119將受傷的黃女送醫，頭部與左手有傷勢，所幸意識清楚，無生命危險。

警方掌握查陳男涉有重嫌後，立即成立專案小組調閱監視器積極查緝他到案，也透過家屬、親友策動，陳嫌就在凌晨4時許，攜帶鐵槌至前鎮分局投案，全案於警詢後，依違反保護令、傷害罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。