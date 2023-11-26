　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網：不輸日本A5和牛　百萬YTR引爆「台南牛肉湯之亂！」

▲▼烏龍茶香牛肉湯。（圖／記者陳詩璧攝）

▲烏龍茶香牛肉湯。（圖／記者陳詩璧攝）

記者潘姿吟／台北報導

紐西蘭牛乳將在2025年全面進口零關稅，引發國內酪農業恐慌。作家陳志東分享《東森新媒體ETtoday》「『紐乳』來了　台灣酪農與台南牛肉湯生存倒數計時」深入調查報導的貼文下，百萬YouTuber Cheap針對網友提到「我們牛肉湯不輸日本A5和牛」，直接引戰，吸引數百位網友留言回擊。

陳志東的發文中提到，這一年來許多乳品廠開始找理由跟酪農解約。酪農也覺得冬天要來，開始棄養。這影響的不只酪農乳業，因為乳牛就是台南牛肉湯的食材源頭。當酪農不養牛，肉牛數量也會跟著減少，屆時牛肉湯店一定出問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台南晶英酒店所推出的洋蔥鹽麴熟成溫體牛肉湯。（圖／記者陳詩璧攝）

▲台南晶英酒店所推出的洋蔥鹽麴熟成溫體牛肉湯。（圖／記者陳詩璧攝）

沒想到，這篇關心台灣酪農業與牛肉湯的發文，引來Cheap留言「看了你的文章就知道，牛肉湯就是那樣，肉品再怎樣，都不可能比得上國外那種專門飼養的肉牛，不管是品種、飼料、飼養環境等，但不知道怎麼回事，我竟然看到有人說『我們牛肉湯不輸日本A5和牛』」此番論述，遭網友群起圍攻，我要征服臺南牛肉湯！！！粉專也截圖分享並討論。

▲▼ 我要征服臺南牛肉湯！！！粉專。（圖／翻攝自我要征服臺南牛肉湯！！！粉專）

▲我要征服臺南牛肉湯！！！粉專。（圖／翻攝自我要征服臺南牛肉湯！！！粉專）

網友轟Cheap「你可以拿A5和牛來做牛肉湯試試看，別說比不比得過，我就看你是要喝牛肉湯還是喝牛油。」「照你的邏輯日本A5和牛這麼頂，其他人的肉做的牛肉料理都不如和牛，那你用和牛煮牛肉湯煮煮看啊，你拿來燉牛肉麵看看啊？」還有人說「為什麼有人連討論美食都可以翻車？我不懂」、「坐等呱吉出面幫腔cheap」

對此，陳志東回覆Cheap，「台灣牛肉目前確實不會有日本A5和牛好，但強在新鮮不經過冷凍，且部分業者有在加強改善飼養環境與品質提昇。這裡的文章點出種種問題都是期望未來養殖環境與牛肉湯都能更好，不是為了酸我們自己國內的產業潑冷水。」

我是小生更在臉書號召「一個真正的台南人，當我們牛肉湯被踢館的時候，絕對不是筆戰，而是口袋名單拿出來往對方臉上砸。」並對cheap下戰帖，「來台南，我請你喝牛肉湯！台南人，獻出你的口袋名單吧！」

▲▼文章牛肉湯。（圖／記者沈君帆攝）

▲文章牛肉湯。（圖／記者沈君帆攝）

 

 相關報導：「紐乳」來了　台灣酪農與台南牛肉湯生存倒數計時

 

 

ET快訊
新竹露營區命案！母女3人帳篷內取暖　媽媽中毒死亡
日本製「鋼鐵香蕉」全球市佔率第一！真實用途全場看傻
防臭蟲！進飯店行李別直接丟地上　專家：入住後先檢查2處

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

公司尾牙2原因讓她超想逃跑　過來人共鳴：弄到根本不想去

不用每天走萬步！醫師曝「掌握2原則」走路就能鍛鍊身體

從小被警告不聽話會被送走！她釀「順從恐懼」：永遠在滿足別人

新訓半夜見「長髮女床頂漂浮」！他找安官求救遭拒　真相超驚人

剛到職被同事約吃午餐「下馬威」！心理師揭「8種職場霸凌」應對

Cheap澄清「從未說牛肉湯不好喝」　曝原意：1碗120跟1口300怎比

搭小黃「一上高架就沒油」！倒楣孩子錯過比賽　還要幫運將推車

金馬得主湯昇榮、侯志堅、陳冠廷　世新大學校友閃耀奪金

百碗熟成牛肉湯免費民眾搶排　飲食文化研究者：和牛不適合牛肉湯

高鐵TGo點數將到期！99點就能換商品　咖啡、炸雞、壽司都能換

Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

69歲林青霞獲頒金馬終身成就獎　「從土包子變淑女」講完自己綜藝摔XD

許光漢首戰金馬「爽到想罵髒話」　林柏宏曝護方志友上台內幕

小黃禮讓路人「等了11秒」　被罰6千！警：可耐心等待

阮經天無緣影帝「不失落」　李安打氣：台灣專出小生！

楊銘威驚喜現身方志友慶功　寵妻喊：知道妳會得才跟妳結婚的！

公司尾牙2原因讓她超想逃跑　過來人共鳴：弄到根本不想去

不用每天走萬步！醫師曝「掌握2原則」走路就能鍛鍊身體

從小被警告不聽話會被送走！她釀「順從恐懼」：永遠在滿足別人

新訓半夜見「長髮女床頂漂浮」！他找安官求救遭拒　真相超驚人

剛到職被同事約吃午餐「下馬威」！心理師揭「8種職場霸凌」應對

Cheap澄清「從未說牛肉湯不好喝」　曝原意：1碗120跟1口300怎比

搭小黃「一上高架就沒油」！倒楣孩子錯過比賽　還要幫運將推車

金馬得主湯昇榮、侯志堅、陳冠廷　世新大學校友閃耀奪金

百碗熟成牛肉湯免費民眾搶排　飲食文化研究者：和牛不適合牛肉湯

高鐵TGo點數將到期！99點就能換商品　咖啡、炸雞、壽司都能換

公司尾牙2原因讓她超想逃跑　過來人共鳴：弄到根本不想去

工程師長期鼻塞一查發現不只是過敏　開刀恢復呼吸順暢

拜登宣布：首位「美國籍4歲女童」被哈瑪斯釋放

桃園、曼谷副市長見證城市觀光結盟

侯康配首場造勢「空拍照」曝！台南封路3萬人塞爆　韓國瑜喊話了

2023世芥客家菜「千人踩酸菜」　蘇俊賓人生第一次體驗

「無卡分期」買手機、筆電3C產品　警方入校推廣識詐

前瞻建設全國水環境改善計畫補助　陳建仁視察東石漁港改建

日本發現史上第二強「天照粒子」恐源自未知天體！1克就能摧毀地球

哈瑪斯再釋放17人「含4歲美國女童」　父母在眼前遭殺害

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

生活熱門新聞

鍋吃一半「巨鼠掉下來」畫面曝！錢都道歉

連2波東北季風！最冷14度時間曝

Cheap澄清「從未說牛肉湯不好喝」

新訓撞鬼找安官求救遭拒！背後真相超驚人

80元蚯蚓蓋飯爽到升天？老饕認出暗黑料理

搭計程車上高架就沒油！孩童錯過比賽還要幫推車

一堆人穿洞洞鞋配長襪！過來人曝超爽原因

快訊／雨區擴大！　3縣市大雨

繼母盡心養育！她訂婚竟堅持「生母坐大位」

慶慷仁奪影帝！foodpanda釋「限時優惠碼」

準備發財！　2024年「4大星座」財運旺爆

她釀「順從恐懼」：永遠滿足別人

2縣市大雨！　「2波變天」探12℃

病毒大流行！醫師女兒也中獎住院5天　收到帳單驚呆

更多熱門

相關新聞

台南牛肉湯節搶50元折價券78歲姨早上8點搶頭香

台南牛肉湯節搶50元折價券78歲姨早上8點搶頭香

連續20年舉辦的台南牛肉湯節今（26日）上午在善化啤酒廠登場，主辦單位發放1500張牛肉湯折價券，排隊人潮超過100公尺長，搶得頭香的是來自六甲的李小姐，她搭第一班車，早上八點多抵達，她吃完說，排隊時太陽太大，下次不要再來挑戰了。

喝國產鮮奶救台南牛肉湯！他一喝「震動靈魂」創粉專

喝國產鮮奶救台南牛肉湯！他一喝「震動靈魂」創粉專

重機騎士明集結交通部爭取上國道

重機騎士明集結交通部爭取上國道

台南牛肉湯竟是用乳牛！國產肉牛「乳牛」品種佔9成

台南牛肉湯竟是用乳牛！國產肉牛「乳牛」品種佔9成

台南牛肉湯好吃密訣　「喝口湯加米酒再吃肉」

台南牛肉湯好吃密訣　「喝口湯加米酒再吃肉」

關鍵字：

台南牛肉湯國產鮮乳酪農Cheap和牛

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

母女3人帳篷內取暖　媽媽中毒亡

陸汽車網紅「馬哥」　駕車自撞亡

推拿師「按摩挑逗」嘿咻女客　正宮怒告

新郎婚禮上槍斃新娘　連射5人後輕生

日製「鋼鐵香蕉」市佔率第一！用途曝光

霸氣警見年幼男童挨餓：走！我帶你買吃的

鍋吃一半「巨鼠掉下來」畫面曝！錢都道歉

連2波東北季風！最冷14度時間曝

兄弟教練團異動　許峰賓規劃不留

吳慷仁多強才能奪影帝？

TOYOTA「經典Logo」即將消失！

4類人易得菜花！　泌尿醫曝「防感染關鍵」

Cheap澄清「從未說牛肉湯不好喝」

Lulu公開「金馬五大通緝犯名單」細節　王柏傑：可以要回家嗎

船蛆營養好吃！味道曝光　2種材料就能養活

更多

最夯影音

更多
Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆

Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆
陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面