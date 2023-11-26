網：不輸日本A5和牛　百萬YTR引爆「台南牛肉湯之亂！」

▲烏龍茶香牛肉湯。（圖／記者陳詩璧攝）



記者潘姿吟／台北報導

紐西蘭牛乳將在2025年全面進口零關稅，引發國內酪農業恐慌。作家陳志東分享《東森新媒體ETtoday》「『紐乳』來了 台灣酪農與台南牛肉湯生存倒數計時」深入調查報導的貼文下，百萬YouTuber Cheap針對網友提到「我們牛肉湯不輸日本A5和牛」，直接引戰，吸引數百位網友留言回擊。

陳志東的發文中提到，這一年來許多乳品廠開始找理由跟酪農解約。酪農也覺得冬天要來，開始棄養。這影響的不只酪農乳業，因為乳牛就是台南牛肉湯的食材源頭。當酪農不養牛，肉牛數量也會跟著減少，屆時牛肉湯店一定出問題。

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▲台南晶英酒店所推出的洋蔥鹽麴熟成溫體牛肉湯。（圖／記者陳詩璧攝）



沒想到，這篇關心台灣酪農業與牛肉湯的發文，引來Cheap留言「看了你的文章就知道，牛肉湯就是那樣，肉品再怎樣，都不可能比得上國外那種專門飼養的肉牛，不管是品種、飼料、飼養環境等，但不知道怎麼回事，我竟然看到有人說『我們牛肉湯不輸日本A5和牛』」此番論述，遭網友群起圍攻，我要征服臺南牛肉湯！！！粉專也截圖分享並討論。

▲我要征服臺南牛肉湯！！！粉專。（圖／翻攝自我要征服臺南牛肉湯！！！粉專）



網友轟Cheap「你可以拿A5和牛來做牛肉湯試試看，別說比不比得過，我就看你是要喝牛肉湯還是喝牛油。」「照你的邏輯日本A5和牛這麼頂，其他人的肉做的牛肉料理都不如和牛，那你用和牛煮牛肉湯煮煮看啊，你拿來燉牛肉麵看看啊？」還有人說「為什麼有人連討論美食都可以翻車？我不懂」、「坐等呱吉出面幫腔cheap」

對此，陳志東回覆Cheap，「台灣牛肉目前確實不會有日本A5和牛好，但強在新鮮不經過冷凍，且部分業者有在加強改善飼養環境與品質提昇。這裡的文章點出種種問題都是期望未來養殖環境與牛肉湯都能更好，不是為了酸我們自己國內的產業潑冷水。」

我是小生更在臉書號召「一個真正的台南人，當我們牛肉湯被踢館的時候，絕對不是筆戰，而是口袋名單拿出來往對方臉上砸。」並對cheap下戰帖，「來台南，我請你喝牛肉湯！台南人，獻出你的口袋名單吧！」

▲文章牛肉湯。（圖／記者沈君帆攝）