新北西門街「耶誕光廊」連續46天點亮！板橋林家花園表演免費看

▲「林本源園邸」推出系列耶誕活動，包括西門街「人行道光廊」連續點亮46天。（圖／新北市文化局提供）

記者林育綾／綜合報導

新北國定古蹟「林本源園邸」（板橋林家花園）推出系列耶誕活動，其中西門街「人行道光廊」自即日起至明年1月1日，連續46天每晚5:30-9:00點亮；而12月16日起連續3周的星期六夜晚，還在園區內舉行「耶誕夜宴」，帶來融合京劇及歌仔戲的《八仙過耶誕》免費看。

新北市文化局長張䕒育表示，近年來光雕展演已成為林家花園品牌活動，由於二期修復工程持續進行中，今年光環境裝置移置園區戶外，打造西門街人行道的繽紛光廊，並以2023台灣設計展「新北○（圈）起來」理念，將活動命名為「一起Go Party! 耶誕林園光○」，結合表演和茶席品茗體驗，同時響應新北歡樂耶誕城「甜點派對」主題，將市民與林家花園「圈」在一起。

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▲▼「林本源園邸」邀請當代傳奇劇場與民權歌劇團合作，演出《八仙過耶誕》免費欣賞。（圖／新北市文化局提供）

除了有西門街光廊，林本源園邸自12月起陸續推出「耶誕夜宴」及「五感饗宴」，「耶誕夜宴」從12月16日起，連續3個周六，邀請當代傳奇劇場與民權歌劇團合作，演出《八仙過耶誕》浪漫喜劇，活動開放民眾當晚6點現場排隊索票，免費欣賞。

「五感饗宴」自12月17日起，連續3個周日舉行，由中華國際無我茶會推廣協會辦理「經典茶席品茗」活動，展現精湛泡茶技藝，茶席體驗將於12月5日開放網路預先報名，每人現場收費150元，邀民眾於百年古蹟中啜飲茶湯、品嚐傳統茶食。詳情可至臉書專頁「國定古蹟林本源園邸 - 板橋林家花園」查詢。

▲「林本源園邸」推出系列耶誕活動，除了光廊點燈，還有表演免費看。（圖／新北市文化局提供）