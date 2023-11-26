停車問題當街爆口角　新北男不甘被辱「豬小便」掌摑車主

▲李男準備將車停放在，現在銀色轎車處（非當事人車），與盧男爆發肢體衝突。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區昨天（25日）發生一起因停車所引起的糾紛。40歲李姓男子駕駛白色休旅車返家時，準備將車停放在永業路巷口，同樣住在附近的66歲盧姓男子表示該處為私人土地，不得任意停車，雙方爭執中產生口角，盧男認為遭罵「豬小便」，就動手攻擊李男，警方獲報，抵達後將2人帶回偵辦。

據了解，住在新北新店區永業路一帶的李男，昨天晚間8時許開車返家時，發現某巷口有空位可以停車，就準備將車停放該處，住在一旁的盧男立即出面表示，該處為私人土地，並以此為由驅趕李男離開，但李男卻認為該處為消防通道，屬於公有道路，所有人都可以停車，雙方就在路上爭論。

▲李男與盧男因停車問題，雙方在路中爆發口角，盧男認為遭辱罵，動手攻擊李男。（圖／記者陸運陞翻攝）

爭論過程中，盧男覺得被李男辱罵「豬小便」，當下情緒失控，反手掌摑李男，雙方進而爆發拉扯，引發肢體衝突。附近鄰居見狀，連忙報警處理，警員獲報抵達，經了解，將雙方帶回派出所。由於李男遭掌摑，對盧男提出傷害告訴，而盧男也提出妨害名譽告訴。製作筆錄後，警方將雙方移送台北地檢署偵辦。