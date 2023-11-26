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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸國考首破300萬人　最熱門職位「3572人爭1職位」

▲▼ 2024大陸國考。（圖／中新網）

▲今日參加大陸國考的考生。（圖／中新網）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸2024國家公務員考試今（26）日拉開帷幕，報名人數首次突破300萬，平均約77人競爭一個職位。最熱門的職位是「寧夏調查總隊業務處室一級主任科員及以下(3)」，報錄比達到「3572:1」。

據《中新網》報導，中共中央機關及其直屬機構2024考試錄用公務員公共科目筆試正式開始，筆試時間為今日上午9時至11時，下午2時至5時進行申論科目考試。

據大陸國家公務員局介紹，本次國考計劃招錄規模達3.96萬人，共有303.3萬人通過資格審查，與錄用計劃數之比約為77:1。

對比往年，大陸2023年國考計劃招錄3.71萬人，近260萬人報名過審，與錄用計劃數之比約為70:1。本次大陸國考計劃招錄規模按年增加0.25萬人，擴招約6.7%，報名人數首次突破300萬人，報錄比也有所增長，報名階段熱度持續攀升。

據相關機構統計，截至報名結束，競爭熱度較高的前十個職位報錄比均超1700:1。其中，最熱門的職位是大陸國家統計局寧夏調查總隊「寧夏調查總隊業務處室一級主任科員及以下(3)」，報錄比達到3572:1，在本次考試中僅招考1人。

據悉，該職位招考科系包含9大類，學歷要求碩士研究生及以上，對於政治面貌、基層工作年限、服務基層項目等均無限制。

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