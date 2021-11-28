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大陸國考開考！　人數首破200萬「平均68人爭1職」

▲▼大陸國考。（圖／中新社）

▲公務員考試考場外，工作人員核驗考生資料。（圖／中新社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸2022年度國考筆試今（28）日拉開帷幕，本次計畫招錄3.12萬人，而報名過審人數首次突破200萬，達到212.3萬人，而通過資格審查人數與錄用計畫數之比約為68:1，即平均68人爭取1職位。

據《中新社》報導，本次招錄公告顯示，大陸中央機關及其直屬機構2022年度公務員考試筆試，今日將在各直轄市、省會城市、自治區首府和個別較大城市開考。

本次招考共有75個部門、23個直屬機構參加，計畫招錄3.12萬人。截至報名資格審查結束時，共有212.3萬人通過了用人單位的資格審查，通過資格審查人數與錄用計畫數之比約為68:1。

本次報名階段，西藏阿里地區郵政管理局「一級主任科員及以下」一職吸引眾多考生報考，截至報名通道關閉時，此職位報錄比就已接近「兩萬選一」。

報導指出，自2009年起，大陸國考報名人數已連續14年超過百萬，今年報名人數更是突破200萬。對此，蘇州大學政治與公共管理學院教授錢玉英指出，一方面是因為公務員發展前景廣闊，另一方面則是因為公務員考試公信力強，具有制度化、規範化的特點，「堅持公開公平公正的原則，足夠優秀者能夠在公務員考試中脫穎而出，這也從另一個側面造就了國考熱。」

▲▼大陸國考。（圖／中新社）

▲現場畫面。（圖／中新社）

觀察筆試階段的競爭程度，華圖教育研究院專家鄭文照表示，從報名過審人數和錄用規模的比例觀察，近三年來，大陸國考平均競爭比在60:1左右，今年達到了68:1，競爭程度提升明顯，「從歷年數據看，報錄比呈平穩上升趨勢，與此同時，考生的成績也在整體提升，國考競爭程度在增加。」

另外，此次大陸招考繼續向基層崗位和應屆生群體傾斜，其中，安排2.1萬個計畫專門招錄應屆畢業生，服務和促進高校畢業生就業工作。

蘇州大學東吳智庫研究員、政治與公共管理學院教授黃建洪分析，通過招錄應屆生能夠幫助公務員隊伍吸納更多新鮮力量，也是為了擴充人才儲備，促進公務員隊伍的補充更迭，形成更為合理的人才梯隊。

▲▼大陸國考。（圖／中新社）

▲考生走出考場。（圖／中新社）

受疫情影響，不少地區發布疫情防控通知，對防疫工作進行周密部署。不少地區要求考生除提供考試所在地健康碼、行程碼之外，還要提供48小時內核酸檢測陰性證明，以北京為例，在北京參加考筆試的考生，需持本人首場考試前48小時內採樣的核酸檢測陰性報告。

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大陸國考大陸公務員考試

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