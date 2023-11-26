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21歲人妻拋家棄子「跟陌生男出國」！　秒被賣到緬北當豬仔

▲▼21歲人妻跟陌生男出國！秒被賣到緬北當豬仔。（圖／取自中國報）

▲21歲女子聽信陌生男子謊言，以為出國可以賺大錢，卻被騙到緬北當豬仔。（圖／取自中國報）

記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一名21歲人妻因為相信陌生男子的話，拋家棄子出國賺錢，怎知卻因此被騙到泰國，並轉賣至緬甸成為豬仔。她的親姊姊表示，時隔1年終於接獲消息稱，妹妹已獲救，正在等待大馬政府協助救援。

根據《中國報》報導，一名21歲年輕人妻與27歲丈夫共同育有一名5歲兒子與3歲女兒。丈夫因為不想看到妻子辛苦，願意一肩擔起照顧全家生計的責任，因此千叮嚀萬交代妻子不需外出工作，只要好好在家照顧小孩即可。

然而該名人妻卻在2022年7月聽信一名陌生男子的話，相信跟著對方出國就可以賺大錢，甚至還熱情邀請自己的姊姊一同前往。女子的姊姊認為其中並不單純，因此反對妹妹跟著出國。誰也沒想到，一心想發大財的妹妹竟偷偷辦理護照，拋家棄子，瞞著所有人跟著陌生男子前往泰國。

女子抵達泰國後不久，就被拐騙到緬甸北部的詐騙園區當豬仔，身上的護照與手機卻被沒收。女子的姊姊指出，她曾經打電話試圖聯繫妹妹，但接電話的卻是一名有廣東口音的男子，對方更直言妹妹的護照就在他手上。據悉，女子的手機也被賣掉，至今失聯超過1年。

緬甸政府近日與北京當局聯手打擊緬北詐騙園區，逮捕多名詐騙頭目，大量受困豬仔也因此獲釋。該名女子如今已順利獲救，並被安排在緬甸的難民營，未來將等待馬來西亞政府的援助與安排才能回國。

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