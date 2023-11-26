亞航前CEO獨子結婚了！砸1.5億娶地產大亨千金　送賓客愛馬仕超奢華

▲印尼哈里斯的獨子與房地產大亨維多多的千金18日舉行了盛大婚禮。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

印尼亞洲航空前總裁哈里斯（Pin Harris）的獨子瑞安（Ryan Harris）18日與房地產大亨維多多（Markus Widodo）的千金格溫（Gwen Ashley Widodo）舉行盛大婚禮，現場除了請來3名國際巨星到場獻唱表演外，就連賓客的伴手禮也是愛馬仕，奢華程度令不少人嘆為觀止。

綜合外媒報導，這場籌備了8個月的世紀婚禮，在泗水威斯汀酒店（Westin Surabaya）舉行。這對新人選用了「l'amour de ma vie」（一生摯愛）當作婚禮主題，顯示了他們對迪士尼的共同喜愛，並將婚禮設計成「充滿驚喜」的7個旅程，以身臨其境的方式帶賓客穿越精心設計的各個角落，讓婚禮充滿迷人氛圍。

現場除了有瑞沙（Raisa）、阿夫甘（Afgan）、薇婭瓦倫（Via Vallen）等印尼巨星和名人前來祝賀外，印尼名人拉菲艾哈邁德（Raffi Ahmad）和梅蘭妮里卡多（Melaney Ricardo）也是本場婚禮的主持人。

▲這對新人的表演嘉賓是妮可舒辛格（右一）、布萊恩（左二），以及基斯達菲（左三）。（圖／翻攝自IG）

除此之外，一對新人還邀請了美國歌手妮可舒辛格（Nicole Scherzinger）、「西城男孩」（Westlife）前主唱布萊恩（Brian McFadden），以及男孩特區（Boyzone）的基斯達菲（Keith Duffy）到現場演唱，讓這場婚禮可謂是眾星雲集、星光熠熠。

據悉，男女雙方都未接受現場2000位賓客所準備的禮物，反而還將奢侈品牌愛馬仕的禮品當成伴手禮，讓賓客們帶回家當作紀念。報導稱，這場婚禮的花費高達750億印尼盾（約新台幣1.5億元），讓這場豪門的結合成為人們津津樂道的話題。