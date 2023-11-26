歡慶慷仁奪影帝！foodpanda釋「限時1日優惠碼」：滿250折50

▲foodpanda釋出優惠碼。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

吳慷仁以電影《富都青年》拿下金馬60影帝，foodpanda今（26）日上午11點突然釋出優惠碼好康「歡慶慷仁奪影帝！」限時一日外送滿250元，輸入「慷仁得獎送」就能折50元。另外，美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」今日迎來最後一天，消費者可以把握時間到賣場尋寶。

foodpanda上午11點在粉專發文，「狂賀！歡慶慷仁奪影帝！限時一日優惠碼【慷仁得獎送】，美食外送滿$250折$50！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」今日迎來最後一天，《ETtoday新聞雲》今（26）日實際走訪內湖好市多，不少在前幾天開賣的黑五商品仍持續有優惠，而新增品項驚喜出現「APPLE WATCH SERIES 9 （45MM GPS）」現省450元；其他像是節慶應景裝飾、孩童玩具、生活、戶外休閒、廚房、寢具用品等都有新增優惠項目。

生鮮部分，出現黃瓜石斑魚、雞里肌肉真空包優惠；而乾貨方面，驚喜祭出人氣品「瑞士小姐香醇巧克力即溶可可粉」十分搶手。保健食品如白蘭氏雞精、葉黃素精華飲等也持續熱銷，其他洗沐、保養、個人衛生用品等黑五商品，也有諸多持續補貨提供優惠。