台鐵元旦連假加開116班車　12／1起賣票！單日運量最高將破80萬

▲台鐵元旦連假將加開列車。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

2024元旦連假共三天，交通部台鐵局規劃自112年12月29日起至113年1月2日止計5天，全線加開各級列車總計116列次，12月1日0時起開放訂票。預估最高單日運量將突破80萬人。

台鐵局規劃自112年12月29日起至113年1月2日止計5天，全線加開各級列車總計116列次，包含東部幹線實名制EMU3000型自強號4列次、南北半環跨線EMU3000型自強號13列次、西部幹線南港=臺中普悠瑪自強號直達車8列次、七堵=高雄EMU3000型自強號直達車2列次、湖口=臺東EMU900型區間快車6列次及七堵=高雄區間快車6列次。

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台鐵局指出，112年12月29日至113年1月2日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

▲▼台鐵元旦連假車票12/1開賣。（圖／台鐵提供）

113年元旦連續假期車票自12月1日0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；另東線實名制列車車票於12月2日(星期六) 0時起，開放111年8月1日前(配合內政部更新「個人資料取得媒介」政策)設籍於花蓮縣、臺東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

台鐵局指出，疏運期間全線每日平均運能預估較平日增 加6％(西線增加3.8％、東線增加11.5％、南迴線增加7.4％)，總座位數較平日增加約6萬個座位。與今(112)年元旦疏運運能比較，總座位數較今(112)年元旦假期成長3.48%，總座位公里較今年元旦假期成長5.84%。預估最高單日運量將突破80萬人。