台鐵司機員和清潔人員互毆！列車誤點30分　衝突原因曝

▲一列普悠瑪號昨晚集電弓故障，台鐵更換編組後，因車輛仍在清洗，意外導致台鐵司機員與外包清潔人員互毆，圖非事件車輛。（示意圖／記者王兆麟翻攝）

記者李姿慧／台北報導

為了開車，台鐵司機員和外包清潔人員互毆，昨(22日)晚一列普悠瑪號集電弓故障，台鐵更換編組，未料車輛遲遲未開出，檢查員上車發現司機員被清潔人員毆打倒地。台鐵今調查，因司機員急著開車，台鐵清洗人員認為還在洗車不可開出，雙方起口角，外包清潔人員加入戰局上演雙方互毆，該列車延誤30分鐘發車。

台鐵一列247車次普悠瑪號，原定昨晚間8時30分開車，因集電弓漏氣故障，經處理後無效，台鐵更換編組，未料車輛遲遲未出庫，檢查員打算前往協助，上車後卻發現司機員被外包清潔公司斯巴克人員毆打倒地，趕緊阻攔，司機員事後就醫治療。

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台鐵今上午啟動調查，經查，該起衝突為互毆事件，因司機員急著把編組開到花蓮站對換載客，但該列車正在清洗，台鐵清洗人員認為車子還在洗，怎麼可以先開，因此與司機員起了口角，斯巴克人員也認為不可開車，因此加入戰局，與司機員發生爭吵。

急著開車載客的台鐵司機員最後怒罵髒話，斯巴克人員被激怒因此動手，演變成雙方相互毆打，司機員和斯巴克人員雙方事後皆有報警。

不過清潔人員則有不同說法，據清潔員回報，當時司機員未按照送電SOP，在還沒送電時就先KEY ON，如果再升起集電弓會有爆炸危險，向司機員告知時，雙方才發生口角，司機員並對作業員罵髒話，司機員有爭輸贏之意，雙方爆發肢體衝突，司機員頭部被毆腫兩個包，且強調後腦受傷頭暈，作業員流鼻血也到醫院就醫，兩人都有掛彩。

而該起事件也造成247次普悠瑪號延誤，該列車昨晚9時才從花蓮站開車，約晚30分鐘發車。

台鐵業務單位昨夜也邀斯巴克公司地區主管調解，雙方昨晚達成和解。針對司機員和外包清潔公司人員互毆，台鐵局認定該案雙方都有錯，目前已檢討相關機制和人員紀律，內部也針對受傷人員啟動關懷。

對此，台鐵局回應表示，11月22 日外包商清潔人員因細故與司機員發生口角爭執，並有些肢體衝突，致分別有輕微外傷，同仁目前皆已返家修養。台鐵局及外包商主管並立即啟動員工關懷。

台鐵局重申，員工於工作中應本和諧並戮力完成任務，若共同作業時有不同意見，應主動通報所屬主管協調，避免類似事件發生。