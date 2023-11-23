台鐵明年轉國營公司　首年預估虧損42.47億元「少虧4.2億」

▲台鐵明年公司化，首年度仍出現虧損。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵明年元旦將轉國營公司，台鐵局預估台鐵公司化首年虧損數為42.47億元，較112年度減少虧損4.26億元。

立法院交通委員會今(23日)審查台鐵公司113年預算編列，根據台鐵公司化後首年預算編列，明年總收入為344.5億元，比上年度預算306.4億元，增加38億元、約12.42%；其中客運收入預估185億元，比上年度增加5.8億元、3.31%，訂為台鐵公司營運首年努力目標，力拼比104年客運收入最高峰183億元更高。

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台鐵公司明年客運量預估達113.2億延人公里，較112年度增加5.8億延人公里，增幅約5.44％，台鐵局長杜微表示，主要是疫情結束，加上EMU900型、EMU3000型新車全數投入營運，增加運能。

另台鐵公司明年總支出部分，台鐵公司編列419.4億元，比上年度增加66.2億元、18.76%。其中用人費用達187.7億元，增23.3億元，多了14.22%，主要是配合公司化提撥一次性職福金、增加留才津貼以及因應明年加薪4%，導致支出增加。另外服務費包括電費和車輛、車站清潔等支出也增加4.9億元。

根據台鐵公司113年預算報告指出，113年預算案虧損為74.9億元，比上年度虧損46.7億元，增加虧損28.1億元，大幅增加60.34%，明年虧損將待後年度填補。

不過杜微表示，明年度因為改制公司，有多項一次性必要費用支出，加上會計制度改變，預算案虧損數為74.9億元，如果扣除這些因素，明年度虧損數預估是42.47億元，可以較112年減少虧損4.26億元。