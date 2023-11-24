基隆男大街試槍！車窗滿是彈孔畫面曝　警逮2嫌扣5顆TNT爆裂物

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

基隆10月發生2起持空氣槍以彈珠攻擊車輛案件，警方調查後昨（23）日到犯嫌藏匿處所破門攻堅，逮捕涉案的26歲余姓男子和41歲王姓女子，並查獲仿CO2手槍1把、印有TNT字樣疑似爆裂物5顆，毒品安非他命5包、大麻1包、愷他命12包、毒咖啡包2包等證物，全案依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌移送基隆地方檢察署偵辦。

▲余男持空氣槍以彈珠攻擊車輛。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲信一路一帶著車輛遭余男攻擊。（圖／記者郭世賢翻攝）

第二分局於10月間偵辦轄內2起持空氣槍以彈珠攻擊車輛案件，案發地於在信一路一帶，遭攻擊車輛的車窗都是洞，經專案小組調閱監視畫面分析比對，研判余男涉嫌重大，會同第三、四分局偵查隊於昨日前往犯嫌藏匿處所破門攻堅，順利查獲余男及王女子，現場查獲仿CO2手槍1把(含彈匣、鋼珠彈)、印有TNT字樣疑似爆裂物5顆，另於余嫌住處查獲毒品安非他命5包(毛重38.03公克)、大麻1包（毛重5.18公克）、愷他命12包(毛重43.44公克)、毒咖啡包2包等證物，全案依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌移送基隆地方檢察署偵辦。

▲▼警方攻堅逮人。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市警察局局長張樹德表示，為強化「第16任總統副總統暨第10屆立法委員選舉」安全維護工作，將持續查緝選舉賭盤案件並蒐報幫派組合以暴力或其他不法手段介入競選及投票活動等情資，防制各種不法情事介入本屆選舉活動，有效淨化本市選前治安。

▲除查獲仿CO2手槍1把、印有TNT字樣疑似爆裂物5顆外，還有毒品。（圖／記者郭世賢翻攝）