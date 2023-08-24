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社會 社會焦點 保障人權

毒鴛鴦搞分裝工廠...七夕被逮還想撞警　遭上銬送警局過情人節

記者邱中岳／台北報導

北市中正二分局警員日前盤查1名通緝犯，發現為毒品治安人口，閒聊之下得知毒品來源為情侶檔，追查後鎖定對象，農曆七夕情人節當天在情侶檔住處口埋伏，見車輛返家後立刻上前逮人，當時女子開車還企圖衝撞警員，直到警員掏槍嚇阻才停下。

警方調查，日前在中正區盤查1名賴姓詐欺通緝犯，經查更是北市警中正二分局的毒品治安人口，閒聊發現毒品咖啡包均來自一對男女朋友，警方鎖定30歲陳姓男子、25歲李姓女子涉嫌重大，立刻展開抓捕計畫。

▲▼北市警中正二分局循線查獲毒鴛鴦，在農曆七夕當天落網。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市警中正二分局循線查獲毒鴛鴦，在農曆七夕當天落網。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在農曆七夕情人節，也就是22日當天前往新店住處逮人，在門口埋伏見到陳、李情侶檔出現後，立刻上前準備逮人，開車的李女不知太緊張、還是想逃，加速企圖衝撞警員，警員跳開後掏槍制止，才讓李女停車受檢。

事後陳、李2人配合警方前往住處搜索，警方當場搜出安非他命、k他命以及毒品咖啡包，現場還有攪拌工具、封口機，但2人仍矢口否認有分裝毒品工廠行為，僅坦承是自己使用，訊後依照毒品罪嫌送辦。

▲▼警方在住處起獲安毒、k毒以及分裝工具，但2人仍堅持為自己施用並無販售。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方在住處起獲安毒、k毒以及分裝工具，但2人仍堅持為自己施用並無販售。（圖／記者邱中岳翻攝）

中正第二分局呼籲，為澈底根除毒品氾濫管道、避免市民遭受毒品危害，警方將持續向上溯源，強力查緝各類毒品犯罪，並發揮警民合作力量，挖掘社區潛藏毒品線索，以展現警方打擊毒品決心。

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毒鴛鴦分裝工廠分裝工具通緝犯

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