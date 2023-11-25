秋意正濃 「揪，柑心」　享受台南椪柑酸甜多汁好滋味

▲台南椪柑直送台北，秋意正濃，新鮮美味揪柑心！25日在台北花博花海廣場舉辦台南椪柑推廣行銷暨展售活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南椪柑直送台北，秋意正濃，新鮮美味揪柑心！25日在台北花博花海廣場舉辦台南椪柑推廣行銷暨展售活動，農糧署南區分署副分署長黃怡仁、台南市議員李宗翰、台南市農業局簡任技正吳名彬、白河區公所區長董麗華、台南椪柑農友等人齊聚攜手推廣台南優質椪柑，讓消費者品嘗酸甜多汁的台南椪柑好滋味！



農糧署表示，椪柑主要分布台南市至新竹縣，由南向北陸續採收，10月起台南青皮椪柑就搶鮮上市。南部地區因果實成熟期日照充足、氣溫較高，外皮因葉綠素還沒降解呈現綠色，果肉柔軟，酸甜多汁，別具風味，產生「青皮椪柑」的地方特色。同時鼓勵民眾消費國產水果，尤其是具有產銷履歷驗證的優質水果



市長黃偉哲表示，台南是椪柑最早熟的產區，尤其白河南寮、東山青山、東原更是國內知名椪柑產區，並外銷新加坡、香港及加拿大等國，品質備受國內外消費者肯定。台南椪柑從開採，隨氣溫漸涼，11月秋意正濃是台南椪柑盛產期，也是酸甜比例適當，最適合品嘗的時候，推薦農特產就要吃當季旬味最美味。





台南市議員李宗翰表示，積極推廣產地優質農產品，特別邀請台南椪柑果農們熱情地北上參與現場的椪柑產業行銷展售活動，讓北部的民眾能品嚐到產地直送的新鮮椪柑。



農業局局長李建裕表示，台南椪柑主要在白河、東山一帶淺山區，種植歷史悠久，許多果園都是40年以上傳承三代，不只傳承老一輩技術，也注重品牌行銷及安全認證。民眾不只現場買，喜歡還可以到農業局官網，跟產地農民買有南得極品台南優良農產品標章或產銷履歷認證的美味椪柑(https://ppt.cc/f43BEx)。



當日除了有台南椪柑直送展售，民眾只要在創意拍照打卡區與現場拍照框及椪柑圖卡合照，並將照片上傳至個人FB或IG社群，打卡及#台南椪柑『揪．柑心』就可以獲得兩顆柑橘，數量有限，每人限兌換1次，送完為止！現場還有街頭藝人馬戲表演、超級紅人榜節目的歌唱小神童鄧品硯唱跳演出等精彩活動。好吃、好看、好買，歡迎大家在秋日的下午，一起到場同樂！