ET民調／趙少康出馬衝破3成　「侯康」支持度急升至32.5%

▲國民黨總統參選人侯友宜搭擋副手趙少康，競逐2024年總統大位。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

2024總統、副總統選舉確定將上演「三腳督」戲碼，由國民黨侯友宜搭檔趙少康組成「侯康配」，民進黨賴清德與蕭美琴搭擋的「賴蕭配」，民眾黨柯文哲搭配吳欣盈籌「柯盈配」三組人馬逐鹿中原。根據《ETtoday民調雲》最新民調，「賴蕭配」以34.8%的支持度排名第一，「侯康配」則以32.5%支持度緊追，顯示侯友宜在提名趙少康為副手後，「侯康配」聲勢上漲，支持度一路上升衝破30%。

▲2024總統大選選情調查–正副總統搭配對比支持度。（圖／ETtoday，點圖放大，下同）

若以《ETtoday民調雲》11月初所做的民調顯示，賴清德以34.9％領先，其次則是侯友宜27.3%、柯文哲26%。但在各自確定副手後，賴清德支持度並無顯著變化、幾乎持平；侯友宜則在提名趙少康為副手後，「侯康配」聲勢上漲、支持度一路上升衝破30%，顯示選民對此組搭配感到有希望。

反觀柯文哲搭擋吳欣盈的組合，氣勢未見提振，支持度反而下降、減少了4.8個百分點。原因可能與柯文哲反覆無常造成在藍白合破局，以及搭檔吳欣盈的搭配內部有雜音所造成。

▲2024總統大選選情調查–賴清德、侯友宜、柯文哲對比支持度。（圖／ETtoday）



另外，調查結果顯示，在2024年大選，各政黨在區域立委、不分區立委政黨票的支持度，均以國民黨最高、民進黨次之、台灣民眾黨居三。區域立委方面，各政黨支持度最高的前三名分別依序為國民黨33.9%、民進黨28.9%、台灣民眾黨13.8%，其他依序為無黨籍3.0%、台灣基進黨2.0%、時代力量1.1%、親民黨0.5%、新黨0.2%以及其他政黨0.5%，而不投票/投廢票與不知道的比例為16.1%。

不分區立委政黨票方面，各政黨支持度最高的前三名分別依序為國民黨34.8%、民進黨28.8%、台灣民眾黨15.8%，其他依序為台灣基進黨2.1%、時代力量1.7%、親民黨1.0%、新黨0.2%以及其他政黨0.4%，而不投票/投廢票與不知道的比例為15.2%。

為了解現階段台灣民眾對於2024總統選舉的最新看法，《ETtoday民調雲》於11月24日，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」，回收有效樣本數1,348份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.72%。

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