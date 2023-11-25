資深男星劉尚謙參選「桃園第6選區立委」　兒子劉至翰：全力支持

▲藝人劉尚謙登記參選「桃園第6選區立委」。（圖／翻攝自劉尚謙臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

70歲資深男藝人1975年出道後，出演過多部經典電視劇與電影，原本已經逐漸淡出螢幕、過著半退休生活的他，今年除了突然重返民視8點檔出演外，還在2024年總統、立委選舉登記的最後一天，以復康聯盟黨提名參選人身分，登記參選桃園第6選區立委。

2024年總統、立委選舉24日是接受登記的最後一天，劉尚謙用本名「劉睿宸」以復康聯盟黨提名參選人身分，登記參選桃園第6選區立委，他事後在臉書公布參選消息，還表示若成功贏得立委選舉，一定會全力投入護國衛民，振興國家意識，振興科技帶動經濟，提昇國家戰力，促進兩岸和平。

▲劉尚謙近年生活重心轉移到宗教信仰，沒想到會突然宣布參加2024立委選戰。（圖／翻攝自劉尚謙臉書）

劉尚謙出道後，出演過《春寒》、《新西遊記》、《倚天屠龍記》、《不了情》等經典影視作品，目前已經逐漸淡出螢幕、過著半退休生活，生活重心也從演藝圈投入到宗教信仰，積極參加宗教事務、協助募款蓋廟宇，偶爾才會在連續劇現身，沒想到會突然宣布參加2024立委選戰。

劉尚謙的兒子劉至翰得知爸爸決定參選立委，表示只要爸爸身體健康、做對的事情，他都會全力支持。