民進黨「護國海鯤號」宣傳車衝小雞選情　高雄左營打頭陣

▲「護國海鯤號」宣傳車計畫啟動。（圖／賴清德競選辦公室提供，下同）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨備戰2024總統、立委大選，今（24日）在高雄左營啟動「護國海鯤號」宣傳車巡迴全台計畫，賴清德競選總部總幹事潘孟安表示，台灣的國防產業已發展成能夠完整保家衛國的產業，未來「海鯤號」宣傳車將會巡迴全台，讓民眾看到每個選區的立委也都有決心保衛家園，同時也與民眾共同回顧潛艦國造的艱辛過程。

民進黨今天召開「護國海鯤號」宣傳車啟動記者會，賴清德競選總部總幹事潘孟安、立委候選人李柏毅、立委候選人黃捷、市議員黃文志、市議員李雅慧、劉世芳委員辦公室執行長黃偵琳出席。

潘孟安表示，選戰剩下50天，今天在左營開啟「護國海鯤號」宣傳車的首航，也象徵民進黨守護家園、民主的決心。過去在國會，台灣要軍購總會受到國民黨百般阻撓，從蔡英文開始，努力打造國機、國艦國造，也讓台灣的國防產業發展成能夠完整保家衛國的產業。

黃捷表示，民進黨過去對於陸海空三軍都有發展國防自主的決心，我們努力強化台灣，卻總有人在削弱台灣。這次大選，相信選擇相當清楚，拜託大家一定要選擇能夠捍衛台灣、發展國防自主的選擇。高雄過去就和國防產業有緊密連結，高雄人絕對會和國防自主站在一起，也會用高雄最高票來證明相挺國防的決心，希望民眾唯一支持持續推動國防自主的總統、立委候選人及政黨。

李柏毅表示，從馬文君刪預算事件開始，他就在左營軍區的四個哨口掛上「賴清德、李柏毅挺潛艦國造 挺國防自主」布條，不只是捍衛國防自主，也是維繫海軍的軍心，期間更是獲得許多民眾的支持。過去幾年民進黨在國會多數，完成潛艦下水的任務，也讓民眾意識到台灣有能力造出潛艦。國民黨用戰爭恐嚇人民，民進黨用國防帶給民眾安全感，這就是最大的不同。