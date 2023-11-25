2024大選登記完成！3組人馬爭總統大位　315人搶73席區域立委

▲2024年總統大選將上演三腳督，民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）



記者陳家祥／台北報導

第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉候選人已於24日完成登記，共有3組總統、副總統選舉候選人完成登記；立委部分，有315位區域立法委員候選人、10位平地原住民立法委員候選人及10位山地原住民立法委員候選人完成登記。全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉則有16個政黨，共提出178位候選人名單。

中選會將在112年12月5日前審定總統、副總統選舉候選人名單，12月11日辦理總統、副總統選舉候選人號次抽籤。至於立法委員選舉候選人名單將於112年12月15日前審定，並由各直轄市、縣（市）選舉委員會於12月20日辦理區域立法委員候選人號次抽籤，另原住民立法委員候選人及全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉政黨部分，則由中選會於同日辦理號次抽籤。

此次正副總統選舉有3組候選人競逐，民進黨推派賴清德與副手蕭美琴、民眾黨推派柯文哲與副手吳欣盈、國民黨推派侯友宜與副手趙少康。

登記參選不分區立委的政黨共16個，包括國民黨34位、民進黨34位、民眾黨34，親民黨10位、司法改革黨9位、時代力量8位、新黨8位、台灣綠黨8位、台灣基進黨7位、台灣團結聯盟6位、制度救世島5位、中華統一促進黨4位、台灣維新4位、小民參政歐巴桑聯盟3位、台灣雙語無法黨2位、人民最大黨2位。

區域立委部分，共有315人要競逐73席立委席次。其中，戰況最激烈的是台北市第5選區（中正萬華），共有14人登記參選；另外，台北市第1選區（北投士林）、台北市第8選區（文山南中正）、台中市第5選區（北屯）、屏東縣第1選區（屏北）等區，也各有10人登記參選。

▲2024年總統立委選舉登記完成，投票日將在明年1月13日登場。（圖／記者周宸亘攝）