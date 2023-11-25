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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

楊智伃控黃士修抓手噁心　T妹批濫用女權：我是女性都看不下去

記者黃翊婷／綜合報導

藍白郭三方陣營23日在君悅飯店舉行會談，國民黨發言人楊智伃與郭辦發言人黃士修隔空互控對方搶麥克風、抓手，再次引發爭議。網紅T妹（Tiffany Chen）直言，該會談是國際記者會，郭台銘是主辦方，完整影片中是楊智伃先搶麥克風，黃士修才用手拉開，結果卻被說噁心，「別人不跟妳計較，還好意思濫用女權，我是女性都看不下去。」

▲▼郭辦發言人黃士修與國民黨發言人楊智伃產生肢體碰觸。（圖／國民黨發言人楊智伃提供）

▲楊智伃指控遭黃士修抓手。（圖／國民黨發言人楊智伃提供）

楊智伃24日指控黃士修在三方會談尾聲緊抓她的手，為了掙脫試圖用另一隻手推開，最後只能在現場大喊「不要碰我」，對方才鬆手，讓她噁心了一整晚。黃士修則在臉書公開完整影片，反控當時是楊智伃自己先伸手往他的胸部方向過來（影片呈現為搶麥克風），這才用右手揮擋，卻被說是「用手緊抓」，反控楊性騷擾，「還想利用自己身為女生消費性別，足以令人噁心一整晚。」

對此，楊智伃強調，當時是記者會尾聲，國民黨打算要離去的時候，聽見黃士修與民眾黨副祕書長許甫在竊竊私語說要開放問答，事前完全沒有通知，且黃士修突然開始高喊國民黨5月的初選民調不公，她才會上前想取走麥克風，制止對方失控行為，不存在性騷擾的可能性。

楊智伃控黃士修抓手，黃士修公開記者會影片。（圖／翻攝自Facebook／黃士修）

▲黃士修則公開記者會影片反控是楊智伃先搶麥克風，才會伸手阻擋。（圖／翻攝自Facebook／黃士修）

藍白合「戰火」延燒到場邊，經常在臉書評論時事的網紅T妹24日晚間發文力挺黃士修，她認為，該場國際記者會郭台銘是主辦方，黃被安排為司儀，楊智伃卻上台搶麥克風，「妳有話要說至少等對方說完，連基本的素養都沒有」，黃在自然反應揮擋時碰到楊的手，結果楊反過來主動控訴遭抓手、很噁心。

T妹直言，「請問妳是被安排司儀嗎？如果妳不是主人或司儀就請安靜，真的要說話也應該等對方先說完，不是直接搶麥克風，做黨發言人卻不懂國際禮儀嗎？這不是你們家菜市場。黨的發言人適用於危機處理，但危機處理不適用於他人講話時搶麥克風。」

T妹批評楊智伃的行為是在濫用女權，不要什麼都想學外國有言論自由，西方國家最討厭的是不被尊重，「別人不跟你計較，還好意思濫用女權，我是女性都看不下去。受害者明明是男性被騷擾與被不尊重，選擇沉默卻還要為自己自清。真當全民眼睛都瞎了！」

而對於這起爭議，楊智伃與黃士修昨日（24日）晚間各自透過臉書隔空互控之後，目前尚未針對其他質疑做出回應。

昨晚政黨記者會...

Tiffany T妹發佈於 2023年11月24日 星期五
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