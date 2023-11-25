2024大選登記截止共9人參選南投立委　12／20進行號次抽籤

▲最高檢察署及臺灣高等檢察署臺中檢察分署視察南投地檢署選舉查察業務。（圖／南投地檢署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今天是第11屆區域及原住民立法委員選舉登記最終日，南投縣選委會共受理9位立委候選人完成登記；南投選委會表示經資格審定後，將於12月15日前通知符合參選資格的候選人進行號次抽籤，抽籤作業訂於12月20日舉行。

南投縣9位完成登記的立委候選人，包括第一選舉區民進黨籍蔡銘軒、勞動黨籍許文忠、無黨籍林金潭、國民黨籍馬文君、小民參政歐巴桑聯盟李圓恩等5人；第二選舉區計有國民黨籍游顥、無黨籍陳癸佑、民進黨籍蔡培慧等3人，山地原住民選舉區計有張子孝1人登記。

南投縣選委會表示，第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉訂於2024年1月13日（六）投票，其中立委選舉競選活動期間自2024年1月3日起至1月12日止，呼籲各候選人應注意競選旗幟看板設置、噪音、競選宣傳品等相關規範，避免受罰；選舉期間任何人不得有意圖使候選人當選或不當選，以散布謠言或傳播不實之事損害公眾或他人，並期盼民眾與候選人能共同杜絕賄選，打造乾淨選舉環境。

此外，最高檢察署檢察官涂達人、朱朝亮今天代表檢察總長邢泰釗，由台灣高檢署台中分署檢察長林錦村、主任檢察官李慶義陪同，前往南投地檢署督導第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉業務，由南投地檢署提出選舉查察業務報告，及進行意見交流，朱朝亮也針對連署書案件偵辦、選舉賭盤跨轄追查及溯源等項進行重點提示。

地檢署指出，林錦村先前已偕同該署檢察長黃元冠多次深入選舉熱區：10月13日至信義分局及人倫派出所、11月10日至埔里分局，親自督導選舉業務，亦肯定該署建立選舉資料庫、檢舉電話接聽互動演練、將廉政、政風系統及保七警力納入團隊等作為；黃元冠強調該署於成立選舉查察及暴力執行小組後，除親赴轄內8個警分局舉行分區檢警調廉座談外，也已開始前往國姓、武界各偏鄉派出所導督查賄部署。