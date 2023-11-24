黃士修怒控楊智伃「公然襲擊純情少男酥胸」！22秒現場影片還原了

記者閔文昱／綜合報導

國民黨發言人楊智伃今（24日）指控，郭辦發言人黃士修昨在會場尾聲緊抓她的雙手，而她為了掙脫試圖用另一隻手推開黃，最後更在現場大喊「不要碰我」，黃才放開雙手。對此，黃士修晚間在臉書公布22秒影片，強調是楊智伃先伸手摸他胸部，他揮手擋開卻被說是自己抓對方，怒控楊智伃「公然襲擊純情少男酥胸」。

黃士修24日晚間在臉書PO出影片，表示回顧直播畫面，當時是楊智伃先手伸過來摸他胸部，他右手下揮擋開，卻被說是他用手緊抓對方，「請問在全國媒體直播之下，公然襲擊純情少男酥胸，依大清律例該當何罪？那位大姐毫無對受性騷擾者的同理心，還想利用自己身為女生消費性別，足以令人噁心一整晚。」

▲郭辦發言人黃士修與國民黨發言人楊智伃產生肢體碰觸。（圖／國民黨發言人楊智伃提供）

黃士修也回應楊智伃，「欸，這位大姐，畫面上明顯是妳手伸進來耶。我覺得很不舒服，請不要公然騷擾男生，謝謝。」他更舉例，自己的情況就彷彿遇到公車色狼襲胸，受害者擋掉對方的鹹豬手，色狼竟然無恥地喊，「你怎麼可以抓我的手，噁心！」

黃士修痛批，本以為是哪位媒體前輩轉任黨工，結果對方竟是只有20幾歲的楊智伃，「國民黨發言人兼不分區立委候選人，就是這種色狼水準。」同時他也呼籲，「男生真的要好好保護自己。」

楊智伃今日下午接受《ETtoday新聞雲》電訪還原現場情況，記者會達尾聲，國民黨打算要離去的時候，卻聽見黃士修與民眾黨副祕書長許甫在竊竊私語要開放問答，不過事前完全沒有通知，且黃士修突然開始高喊國民黨5月的初選民調不公，自己才會上前想取走麥克風，制止對方失控行為，不存在性騷擾可能性。