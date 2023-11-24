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藍白上演「分手擂台」導火線曝！他替老闆出氣　網：生涯代表作

▲藍白郭會談無共識，馬英九、侯友宜、朱立倫離開會場。（圖／記者林敬旻攝）

▲藍白郭會談無共識，馬英九、侯友宜、朱立倫離開會場。（圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

藍白陣營昨（23日）於台北君悅飯店會談，長達2個小時的會談中，氣氛火爆，被網友稱為「分手擂台」，最終因為郭台銘辦公室發言人黃士修的發言，讓朱立倫暴怒，帶馬英九、侯友宜走人，此舉引起網友熱論，認為黃士修是為了替大哥郭台銘出氣，公開洗臉朱立倫，「根本是黃士修生涯代表作」。

會談的過程中氣氛火爆，雙方你來我往，整場會談完全無法對焦，最終，黃士修提到，希望藍白不要執著在民調上，就如同郭台銘也不要要求朱立倫檢視5月份的十幾份的民調（意指國民黨徵召侯友宜的民調），這吵下去不會有結果。

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此時朱立倫拿起麥克風，不爽表示，千萬不要污辱5月份的民調，3份參考民調，每一份都是真實的，禁得起所有考驗，用污衊的方式絕對不是今天所樂見的。黃士修才說，「對不起對不起，我向朱主席致歉」。朱立倫講完話，隨即起身，帶著侯友宜、馬英九離場，雙方不歡而散。

此舉在PTT引起討論，網友直呼「根本是黃士修的生涯代表作」、「擺明故意的吧」、「就單純替大哥出氣，公開洗臉朱」、「他幫老闆出了一口氣」、「老闆旨意要提的啦」、「這種會幫老闆衝撞的可值錢了」、「土條就是幫老闆出氣啊」、「老闆都噴他是不速之客了，小弟還要客氣？」「沒差啦，反正本來就不會合，感謝土條讓大家提早散會吃飯」、「把朱朱倫戳到惱羞值得了啦」。

▼網友認為黃士修是故意的。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

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