快訊／不歡而散「藍白合破局」？　國民黨：不到最後一刻不放棄

記者蘇晏男／台北報導

總統參選人侯友宜、柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、前總統馬英九、國民黨主席朱立倫今（23日）在君悅飯店會面，但最後以不歡而散落幕。對於藍白合是否破局，國民黨發言人楊智伃在晚間召開的記者會表示， 國民黨會繼續秉持誠心、耐心、同理心，繼續到努力到最後一刻，不到最後一刻，國民黨不會放棄。

▲侯友宜、朱立倫出席君悅飯店「藍白郭」會談。（圖／記者李毓康攝）

針對在野整合，侯友宜、柯文哲、郭台銘、馬英九、朱立倫23日下午在君悅飯店會面，但經約1小時半的激辯，最後不歡而散，國民黨並在晚間7時半召開記者會，由文傳會主委林寬裕、發言人楊智伃、侯辦發言人李利貞出席。

楊智伃說，下午君悅飯店會談，侯朱馬受到很大的公開屈辱，但也可看到這三人秉持公開、公正、透明心態在現場，希望小我小一點，大我大一點，以中華民國所有民眾為念。

對於藍白合是否破局，楊智伃表示，國民黨會繼續秉持誠心、耐心、同理心，繼續堅持到最後一刻，因為國民黨了解政 黨輪替是6成民意期待；藍白合作不是為了政黨、個人，而是為了全台灣民眾的未來，所以不到最後一刻，國民黨不會放棄。

▼楊智伃23日出席國民黨晚間記者會。（圖／記者劉亮亨攝）