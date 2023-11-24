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南消七大灣裡分隊聯手嘉南廣播電台　冬季一氧化碳中毒及居家防火宣導

▲台南市消防局灣裡分隊中隊長黃元定，在嘉南廣播電台與聽眾分享居家消防安全常識及一氧化碳中毒注意事項。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局灣裡分隊中隊長黃元定，在嘉南廣播電台與聽眾分享居家消防安全常識及一氧化碳中毒注意事項。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

天氣已日漸轉涼為冷，為提醒民眾防範一氧化碳中毒，並提高防火安全意識，台南市消防局灣裡分隊中隊長黃元定，特地與嘉南廣播電台（FM91.9），於節目中與聽眾分享居家消防安全常識及一氧化碳中毒注意事項。

▲台南市消防局灣裡分隊中隊長黃元定，在嘉南廣播電台與聽眾分享居家消防安全常識及一氧化碳中毒注意事項。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次防火宣導內容重點項目為居家防火安全、銀髮族避難弱勢防火注意事項、住宅用火災警報器、防範一氧化碳中毒等多項內容，提醒民眾高齡者因身體功能老化的影響，導致行動較不方便或手腳不靈活，應避免讓行動不便的年長者獨留屋內及注意居家用火用電安全，避免火災造成憾事。另外冬季到來，每年12月至翌年2月為一氧化碳中毒高峰期，民眾家中容易關閉門窗以防寒風，使用熱水器及瓦斯爐等用具時，應特別注意環境通風狀況，以避免一氧化碳中毒。

▲台南市消防局灣裡分隊中隊長黃元定，在嘉南廣播電台與聽眾分享居家消防安全常識及一氧化碳中毒注意事項。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局第七大隊大隊長石家源表示，消防局不斷透過各種平台或時機來進行防火宣導，目的是要提升市民的防火防災意識，降低災害發生風險，創造更有防災韌性的都市。

▲台南市消防局灣裡分隊中隊長黃元定，在嘉南廣播電台與聽眾分享居家消防安全常識及一氧化碳中毒注意事項。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯也秉持市長黃偉哲的施政理念，持續推動防災防火宣導，期望藉由辦理本次宣導活動，吸引更多民眾一同參與，讓正確的防災觀念向下扎根，提升台南市民防火防災意識，並同時培養民眾災害應處能力。

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