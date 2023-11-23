前台南經發局長陳凱凌貪污判8年　聲請交保慘被法官打臉

▲前台南市經發局長陳凱凌因貪污受賄等案，被台南地院判刑8年，陳凱凌不服上訴二審，並聲請具保，台南高分院23日裁定具保聲請駁回。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

前台南市經發局長陳凱凌因貪污受賄等案，被台南地院判刑8年，陳凱凌與檢方不服上訴二審，台南高分院22日上午開庭，陳凱凌推翻他一審全部認罪，主張除公務員利用職務上機會詐取財物罪外，其餘財產來源不明罪、洗錢罪等等均有爭執，陳凱凌並聲請具保，台南高分院23日下午裁定駁回。

台南高分院指出，該院10月19日裁定羈押被告陳凱凌，被告聲請具保停止羈押，11月23日合議庭裁定駁回其聲請。

裁定書指出，被告陳凱凌因違反貪污治罪條例等案件，不服原審判決提起上訴，前經法官訊問後，認為被告涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款公務員利用職務上機會詐取財物等罪，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有逃亡之虞，且有羈押之必要性，乃依刑事訴訟法規定，自10月19日裁定羈押。



被告陳凱凌聲請具保停止羈押，惟被告涉犯貪污治罪條例公務員利用職務上機會詐取財物等罪，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且經原審法院判決應執行有期徒刑8年，褫奪公權5年在案，衡諸被告已受重刑之諭知，客觀上增加畏罪逃亡之動機，可預期被告逃匿規避審判程序及刑罰執行之可能性升高，有相當理由認為有逃亡之虞。

合議庭法官認被告陳凱凌仍有羈押之必要性，尚無從以具保、責付或限制住居等較輕處分替代，在目的與手段間之衡量並無明顯違反比例原則，亦無刑事訴訟法如經聲請具保停止羈押不得駁回之情形，是以本案聲請並無理由，應予駁回。本案得抗告。