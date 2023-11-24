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桃園機場告示牌「出境、入境」消失！網一看讚：變更好懂了

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲網友發現桃園機場的告示牌變成「出發、抵達」。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者朱祖儀／綜合報導

2023年即將進入尾聲，不少人規劃年底或明年初要出國旅遊，但你有發現機場的告示牌變了嗎？一名網友最近到桃園機場，抬頭發現上方的告示牌從「出境／入境」改成「出發／抵達」，大嘆這樣就沒有搭飛機的感覺。不過許多網友看到後，反讚「變得很好懂啊」、「白話版比較好」。

原PO在臉書「路上觀察學院」分享一張照片，看到桃園機場外面的告示牌上寫著「一航出發」、「一航抵達」，讓她好奇為什麼「出境／入境」變成「出發／抵達」，瞬間變得很白話文，似乎也少了一點搭飛機的感覺。

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貼文曝光後，網友紛紛表示，「可能有人投訴過搞不懂出境入境，英文直翻也是不錯啦」、「就是因為有人搞不清楚出境入境才改的」、「很多人以為我『進入』機場搭機是入境，我從機場『出來』是出境」、「就有人要出境跑去入境，入境接客跑去出境大廳，於是改出發／抵達」、「我小時候真的會搞混，以為進入機場搭飛機叫入境，離開機場叫出境」。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲網友看法。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

也有人認為改動之後淺顯易懂，「白話很好啊，標語是讓每個人能懂的，不是用來展現自己多高級的」、「這樣真的好多了，行車安全比較重要，開車最怕看到交通號誌還需要思考該怎麼解讀，交通意外就是這樣發生的」、「英文就是這樣啊，加上出境入境、出關入關一堆人搞不懂，我相信改成這樣比較直覺」、「年初出國的時候還是出境入境，那時就搞混了，這個月出國看到變成出發抵達非常的清楚哈哈哈哈哈」、「路牌是用來給用路人看，一眼能看懂比較重要」。

事實上，先前確實有不少人抱怨，出國的標示很不清楚，「出境入口」、「入境出口」總是看得霧煞煞，於是桃園機場從今年6月開始，就將標示牌改成出發和抵達，讓民眾能夠更直覺反應。

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機場告示牌桃園入境出境出發抵達

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