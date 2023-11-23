不滿被分手！女控男友兩度性侵　真相曝光：他整夜打麻將沒回家

▲桃園市吳姓女子2021年3月指控同居黃姓男友涉嫌兩度性侵，黃男則指稱該時間通宵在外打牌，案經檢方不起訴與院方判處無罪後，黃男反控吳女誣告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓女子於2021年3月間，不滿黃姓同居男友欲分手，報警指控遭黃兩度性侵，檢警調查後發現吳女指控時間與地點兜不攏，黃男則聲稱吳女所指時間，自己在外通宵打麻將，並提供與吳女「老公，你在哪…希望你給我一個完整的家」等簡訊內容，由於證據不足，黃分別被檢察官不起訴處分，及被法院判決無罪。而黃事後對吳女提告，桃檢偵結依誣告罪嫌將吳女起訴。

檢警調查，41歲的吳姓女子於2021年3月1日向警方報案指控同居黃姓男友，涉嫌於2月16日晚間、2月28日中午在租屋處，以違反其意願兩度對其性侵。

黃男在檢警偵訊時否認，表示該處是2人同居的愛巢，並強調自己並未性侵吳女；檢警查出，吳女指控2月16日遭黃男性侵當晚，黃男根本沒有回到租屋處，而是在外通宵打麻將，而2月28日中午，吳女與黃男發生親密性行為後，吳女因房東要他們退租，傳訊息給黃男「房東不懂得享受齊人之福」對話內容，黃男亦提出與吳女對話內容截圖，包括2月16日「老公，你在哪…我有泡一杯留給你喔」，黃男則回「打牌沒有要回去喔」等訊息回覆，認定黃男並未性侵女友。

因吳女指控被性侵時間、地點均兜不攏，吳女指控被兩度性侵後，依然若無其事傳訊息給黃男等對話內容，黃被控性侵部分，分別被檢方處分不起訴，或被法院判決無罪，黃男事後反控吳女涉嫌誣告，桃檢調查後依誣告罪嫌將吳女提起公訴。