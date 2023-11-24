台灣麻將最大黨郭璽完成高雄立委登記　盼突破藍綠框架

▲台灣麻將最大黨黨主席-郭璽博士完成高雄市立委第3選區登記。（照片／台灣麻將最大黨提供，下同）

【高雄訊】

昨（23）日中午，台灣麻將最大黨黨主席郭璽前往高雄選委會完成第11屆高雄市立委第3選區（左營、楠梓區）登記。郭主席受訪時表示，對於此次選舉充滿信心，期盼能夠突破藍綠框架，竭盡全力參選左營楠梓區立法委員選舉，爭取人民認同，前進立法院為人民服務。

郭璽強調此次參選有五大主軸政見，其中鞏固國防安全，提出獨特見解，強調唯有國家安全、人民平安才能實現經濟發展、自由民主。

且於受訪時提出同選區，國民黨籍立委參選人-李眉蓁反對並飛彈基地鞏固國防一事，提出質疑並表示：「把飛彈基地取消，那請問你（指李眉蓁）除了裝營區要裝到哪裡去？」凸顯國民黨對於國防議題絲毫不在乎且專業度堪慮。

▲郭璽於高雄選舉委員會門口準備進入登記。

具郭璽主席陳述，近期策略為勤跑基層，深入地方、仔細聆聽人民的需求與期盼改善及爭取之處，並在競選倒數期間都握到每雙手，也於多數拜訪行程中深刻感受到人民對他的支持與期望！也在登記時表達：此次的參選是因為熱愛台灣這片土地與人民、關心弱勢族群與年長者而努力。儘管面臨兩大黨的組織動員及夾攻，但始終堅信依憑著勤勞、毅力持續爭取選民認同，希望大家集中選票，支持郭璽，讓郭璽進入立法院，讓立法院與整個左營楠梓具備新面貌。

▲麻將最大黨黨主席郭璽登記填寫表單。