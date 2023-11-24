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邪教教主自製長生不老藥！地窖搜出180kg水銀　後宮爽擁10女

▲▼ 邪教教主自製長生不老藥！地窖搜出180kg水銀　後宮擁10女信徒。（圖／翻攝自推特）

▲警方依多項罪嫌逮捕50歲的邪教教主卡諾瓦斯。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

西班牙一名邪教領袖自稱擁有長生不老藥，並讓信徒服用，同時上網兜售，然而卻被警方偵破，所謂的神藥其實就是俗稱水銀且會造成永久性腦損傷的汞。警方目前已將其逮捕，同時也在邪教據點搜出手槍、19公斤大麻以及大量水銀。

根據《太陽報》報導，50歲的邪教教主卡諾瓦斯（Jose Manuel Canovas）15年前從印度返國後，在阿瓦尼利亞（Albanilla）創辦了自稱為佛教教派的「瑪哈桑蒂基金會（Mahasandhi Foundation）」。此後他開始透過YouTube宣揚教義，並吸引信徒，同時開設會員網站，要求信徒每月捐款2000歐元（約新台幣6.8萬元）。

▲▼ 邪教教主自製長生不老藥！地窖搜出180kg水銀　後宮擁10女信徒。（圖／翻攝自推特）

▲▼警方破獲地下實驗室，並搜出大量現金。（圖／翻攝自推特）

▲▼ 邪教教主自製長生不老藥！地窖搜出180kg水銀　後宮擁10女信徒。（圖／翻攝自推特）

卡諾瓦斯在西班牙東南部城市莫夕亞（Murcia）建造屬於瑪哈桑蒂基金會的邪教帝國，並在這塊24英畝（約1224坪）的土地上建立寺廟、大院、秘密實驗室、地堡以及洞穴。

警方指出，卡諾瓦斯多年前開始聲稱自己擁有能夠讓人長生不老的神藥，然後要求信徒服用或注射，然而所謂的神藥卻是具有毒性的汞。卡諾瓦斯甚至還在網路上兜售，或是透過草藥商對外販賣。警方表示，卡諾瓦斯透過這些對健康有害的化學物質來操縱信徒的意志。

卡諾瓦斯與助理在洞穴裡製造這款「長生不老藥」，並將生產過程的工業廢棄物直接沖進化糞池裡，汙染環境。有至少10名女信徒跟卡諾瓦斯一起住在邪教據點。警方日前突襲瑪哈桑蒂基金會所在的大院以及位於洛基鎮（Lorqui）的倉庫，一共搜出9萬歐元（約新台幣310萬元）、1把左輪手槍、19公斤大麻以及大量水銀，並依公共危險罪等多項罪名將其逮捕。

警察早前則在瑪哈桑蒂基金會位於阿瓦蘭（Abaran）的地窖搜出180公斤的水銀。

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