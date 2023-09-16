邪教詐欺狠奪命！韓妙齡女移民美國遭同胞慘虐　關地下室毆打餓死

▲美國6名韓裔人士疑似以邪教為名義殘忍虐殺移民美國的同胞，警方公布5名成年人嫌犯的照片。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／綜合外電報導

好不容易踏上美國土地、實現美國夢，卻反而遭到同胞虐待殘殺！南韓一名年約2、30多歲的女性因為虔誠信仰某宗教，最近決定移民至美國展開新生活，然而到了當地才發現是一場騙局，她慘遭6名韓僑囚禁地下室，不僅夜以繼日被暴力毆打，甚至連飯都沒吃飽，被發現時已經是一具僅剩31公斤的屍體。

根據韓媒《先驅經濟報》，美國喬治亞州谷內郡警方於當地時間14日在臉書上公開這一起駭人聽聞的兇殺案，26歲的李某、26歲的玄某等5名韓裔人士被依涉嫌殺人、監禁、湮滅證據、藏匿屍體等罪嫌逮捕，另外還有一名涉案的15歲韓裔少年也被逮，總共有6人涉案，其中5人擁有美國籍，而有3人則為親屬關係。

▲▼警方在後車廂找到被害女性遺體，刑警認為犯案地點位於地下一樓。（圖／翻攝自臉書）

當地警方指出，涉案的6名韓裔人士皆來自宗教團體「基督士兵」（Soldiers of Christ），其中5名成年人的年齡介於22至26歲之間，李姓少年則只有15歲，受害女性今年夏季從南韓入境美國，美國刑警推測該名女性可能是為了要加入宗教組織，才決定從南韓移民美國，然而卻反而受騙上當，淪為基督士兵6名韓裔同胞的玩物。

美國警方透露，26歲的艾瑞克•玄（Eric Hyun，喬治亞州薩旺尼）被刑警認為是銀色轎車的駕駛，轎車的後車廂裝有受害女性冰冷的屍體，艾瑞克9月12日開車載家人前往醫院治療傷口，然而當艾瑞克要求家屬返回車上取出其個人物品時，家屬過程中卻在後車廂發現受害女性的遺體，於是家屬只好當天晚間撥打911報案。

刑警事後透過其他調查，認定喬治亞州谷內郡勞倫斯維爾某棟建築的地下室為艾瑞克等人的作案地點，警方採集相關的犯罪證據。

警方表示，他們在距離亞特蘭大北部25英里、杜魯斯（Duluth）某處知名水療中心停車場，在艾瑞克座車後車廂發現被害女性遺體，法醫鑑識後發現，女子的體重竟然只有31公斤，死因可能是營養不足，且早在遺體被人發現的數周以前人便早已身亡。

目前警方仍在調查確切死因。