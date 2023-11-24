批藍白合變鬧劇　台大教授氣罵丟臉：14億人在看

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲23日下午在君悅飯店會面，最終三方協商卻不歡而散。台大哲學系教授苑舉正表示，自己參加《鳳凰衛視》節目，中國14億人也很關注藍白合，結果協商是在那邊搶麥克風，彷彿變成小嘍囉的辯論比賽，讓人覺得很丟臉、很難看。

▲藍白郭三方協商，最終卻不歡而散。由左至右依序為柯文哲、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

苑舉正在23日播出的《盧秀芳辣晚報》節目中提到，柯文哲是醫學出身，統計不可能不好，但柯明白簽了6點協議造成支持者不滿，後來郭台銘造就出可以將此事翻篇章的情況，就是三方會談，白紙黑字就讓侯友宜答應，被動立場轉變為主動，這招很厲害，可是當侯友宜準備好的時候，朱立倫卻不幹了。

苑舉正接著提到，他22日參加《鳳凰衛視》的節目，中國也很關心藍白合的結果，這件事情不是只有台灣2300萬人在看，是14億人在看，結果協商會談大家在那邊搶麥克風，雙方幕僚凌濤和黃士修甚至吵了起來，彷彿變成小嘍囉的辯論比賽、丟臉鬧劇，「你們這幾個人憑什麼搞政治啊？一點腦筋都沒有」，畢竟兩岸未來的關係就在這一舉，如果藍白合成功，大家才會感到有希望。

外界認為藍白合已經瀕臨破局，雙方似乎也已各有打算。民眾黨表示，柯文哲將在今日上午11時前往中選會登記，同時公布副手人選；國民黨則會在今日上午11時舉行中常會並宣布副手人選，侯友宜將在同日上午11時45分前往中央選舉委員會登記正副總統。