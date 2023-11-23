先就業再升學！青領計畫三年　他從青澀高中生蛻變書店店長

▲青領計畫三年，周宗霖從青澀高中生蛻變書店店長。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「三年磨一劍，磨出職場真功夫！」畢業於苗栗苑裡高中的周宗霖，三年前參加勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「青年就業領航計畫」(簡稱青領計畫)選擇先就業再就學，三年後他從青澀高中生，蛻變成獨立書店店長，從物流銷售、導覽活動、餐飲製作到門市經營，樣樣難不倒他！

三年前停下升學腳步加入職場體驗，周宗霖現在羽翼漸豐，吸足職場養分，在苗栗就業中心青領計畫就服員的建議下，將以特殊選才管道繼續升學，專攻行銷領域，未來憑藉所學在職場上大放異彩!

目前任職苗栗苑裡「掀冊店」獨立書店的青年周宗霖，出生在苗栗通霄，高二因為參加多元選修課程，而後有了與書店一起參與導覽活動、修復文物的機會，也讓他開始對參與地方經營與創生等實作活動，產生濃厚的興趣。

高三學測結束後，他透過學校老師得知桃竹苗分署「青年就業領航計畫」後，決定先就業暫緩升學，透過參與計畫職場體驗，他進入掀冊店獨立書店擔任店員，與同事一起負責書店商品銷售、餐點製作、環境整理、協助在地小農商品販售及進出貨管理、擔任活動導覽及實作講師等工作。

擔任周宗霖職場導師，同時也是掀冊店創辦人的林秀芃，形容周宗霖是一位熱愛實作的青年，過去三年來，書店藉由不同的工作面向，逐步賦予他更多的工作難度與責任。例如透過推廣小農產品，讓他實際學習如何利用商品文案行銷技巧來對消費者溝通，以及電商平臺的維運經營等；而藉由辦理活動，他也在與人互動的歷程中，不斷調整自己的應對方式，讓自己呈現更為圓融成熟的一面；而這些改變與進步，也展現他在職場中的成長與適應能力，對他未來的職涯有很大的助益。

桃竹苗分署長林淑媛表示，勞動部「青年就業領航計畫」鼓勵高中職應屆畢業生先就業再升學，藉由職場體驗學習，探索並釐清人生職涯方向，在經過社會歷練之後重返校園，也會更加清楚自己所追求的目標。青領計畫由合作廠商提供工作崗位，再由雇主指派專人指導青年於工作場所內進行實務訓練，參加計畫且成功就業的青年除工作薪資外，每個月還可以額外領到1萬元就業津貼(勞動部與教育部各提供5,000元)，最長3年可領到36萬元的補助，而參加工作崗位訓練的廠商，每訓練一名青年，每月可獲得補助訓練指導費5,000元，最多領兩年。