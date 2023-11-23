　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

先就業再升學！青領計畫三年　他從青澀高中生蛻變書店店長

▲桃竹苗分署「青年就業領航計畫」

▲青領計畫三年，周宗霖從青澀高中生蛻變書店店長。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「三年磨一劍，磨出職場真功夫！」畢業於苗栗苑裡高中的周宗霖，三年前參加勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「青年就業領航計畫」(簡稱青領計畫)選擇先就業再就學，三年後他從青澀高中生，蛻變成獨立書店店長，從物流銷售、導覽活動、餐飲製作到門市經營，樣樣難不倒他！

三年前停下升學腳步加入職場體驗，周宗霖現在羽翼漸豐，吸足職場養分，在苗栗就業中心青領計畫就服員的建議下，將以特殊選才管道繼續升學，專攻行銷領域，未來憑藉所學在職場上大放異彩!

目前任職苗栗苑裡「掀冊店」獨立書店的青年周宗霖，出生在苗栗通霄，高二因為參加多元選修課程，而後有了與書店一起參與導覽活動、修復文物的機會，也讓他開始對參與地方經營與創生等實作活動，產生濃厚的興趣。

高三學測結束後，他透過學校老師得知桃竹苗分署「青年就業領航計畫」後，決定先就業暫緩升學，透過參與計畫職場體驗，他進入掀冊店獨立書店擔任店員，與同事一起負責書店商品銷售、餐點製作、環境整理、協助在地小農商品販售及進出貨管理、擔任活動導覽及實作講師等工作。

擔任周宗霖職場導師，同時也是掀冊店創辦人的林秀芃，形容周宗霖是一位熱愛實作的青年，過去三年來，書店藉由不同的工作面向，逐步賦予他更多的工作難度與責任。例如透過推廣小農產品，讓他實際學習如何利用商品文案行銷技巧來對消費者溝通，以及電商平臺的維運經營等；而藉由辦理活動，他也在與人互動的歷程中，不斷調整自己的應對方式，讓自己呈現更為圓融成熟的一面；而這些改變與進步，也展現他在職場中的成長與適應能力，對他未來的職涯有很大的助益。

桃竹苗分署長林淑媛表示，勞動部「青年就業領航計畫」鼓勵高中職應屆畢業生先就業再升學，藉由職場體驗學習，探索並釐清人生職涯方向，在經過社會歷練之後重返校園，也會更加清楚自己所追求的目標。青領計畫由合作廠商提供工作崗位，再由雇主指派專人指導青年於工作場所內進行實務訓練，參加計畫且成功就業的青年除工作薪資外，每個月還可以額外領到1萬元就業津貼(勞動部與教育部各提供5,000元)，最長3年可領到36萬元的補助，而參加工作崗位訓練的廠商，每訓練一名青年，每月可獲得補助訓練指導費5,000元，最多領兩年。

ET快訊
柯文哲留言：我們一定會贏　郭台銘回「1符號」
郭台銘退選！賴佩霞被視最大輸家　賴辦：她未規劃重新申請美護照
夫街頭遊蕩…見老婆歉回「妳好面熟」！妻無奈：已經好幾年了
分析／藍軍「棄柯保侯」戰開打　陸戰南票北補、侯友宜成打賴悍將
快訊／吃藏壽司「喝到漂白水」　衛生局稽查竟也直擊「白粉杯」
郭台銘宣布退選！媒體人：賴佩霞白白放棄美國籍是「最大輸家」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南聖母廟加持！　「聖火祈福」喜迎土城國小101週年校慶

明華園《潮水孤蟾》　12／9屏東市千禧公園隆重登場

控「拿千萬宣傳棒球場」　新竹市議員：都更委員會淪建商大本營　

詐騙謊言無極限老翁被騙450萬元　南警聯手逮車手

游顥爆「選區寄戶口外地買房」　蔡培慧駁烏龍爆料：在投市租屋

國民黨立委、議員外勘多次　要求改善安平市場老舊設備

台南藍軍力挺　侯友宜警長出征、趙少康少康中興！

東北季風及境外污染移入　恐影響空氣品質

南消七大灣裡分隊聯手嘉南廣播電台　冬季一氧化碳中毒及居家防火宣導

金門護漁！烈嶼沿海清除71件非法佈網　海巡隊聯手水試所強勢取締

「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐

拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

黃士修惹怒朱立倫「不歡而散」　郭台銘：不是Happy Ending

被批唸簡訊是名嘴側翼做的事　侯友宜怒回柯文哲：你有同意

終於等到！馬朱侯郭柯全到齊 三方會談「君悅2538號房登場｣

時間不等人！郭台銘擺2計時器　力邀侯友宜來住君悅

打電話吵同事睡覺他超氣　下秒換老闆打結果罵錯人

小甜甜「十指緊扣」牽新歡逛街　穿激短熱褲露到腿根

台南聖母廟加持！　「聖火祈福」喜迎土城國小101週年校慶

明華園《潮水孤蟾》　12／9屏東市千禧公園隆重登場

控「拿千萬宣傳棒球場」　新竹市議員：都更委員會淪建商大本營　

詐騙謊言無極限老翁被騙450萬元　南警聯手逮車手

游顥爆「選區寄戶口外地買房」　蔡培慧駁烏龍爆料：在投市租屋

國民黨立委、議員外勘多次　要求改善安平市場老舊設備

台南藍軍力挺　侯友宜警長出征、趙少康少康中興！

東北季風及境外污染移入　恐影響空氣品質

南消七大灣裡分隊聯手嘉南廣播電台　冬季一氧化碳中毒及居家防火宣導

金門護漁！烈嶼沿海清除71件非法佈網　海巡隊聯手水試所強勢取締

台南聖母廟加持！　「聖火祈福」喜迎土城國小101週年校慶

臺靜農故居「每坪修繕費50萬」　台大：規劃為人文會館、執照申請中

明華園《潮水孤蟾》　12／9屏東市千禧公園隆重登場

2024台鐵公司元年首本桌月曆出爐　收錄主力車種「11／27起預購」

控「拿千萬宣傳棒球場」　新竹市議員：都更委員會淪建商大本營　

白鹿「無尾熊抱」王鶴棣邊走邊吻！《以愛為營》大結局婚禮被刪網傻眼

庾澄慶活力的秘密靠均衡飲食！運動前「來一罐」精準攝取蛋白質＋優質脂肪酸

陸試行單方入境免簽一年　義法德西荷及馬來西亞6國先行

Rain豪宅衣櫃首度曝光！拋金泰希一人獨佔　近20萬電動自行車全網熱議

韋安／柯民調還會再掉　選戰走入侯賴五五波對決

正妹花1萬4玩高空彈跳　挑戰61樓世界之首澳門塔

地方熱門新聞

駕車這燈號不閃罰1200元

南投縣茶葉2波外銷對岸共1.5萬斤進帳5000萬元

19歲男開「移動豪宅」保時捷自撞號誌桿

藍白合破局　王惠美：全力支持侯友宜

全國華風盆栽展　國內外170樹友參展

新北推動「嗨漁港」　泡湯大啖萬里蟹

參選基隆立委　林沛祥：共同展望新未來

王美惠登記參選 　尋求連任守護台灣

台南藍軍力挺侯友宜,趙少康

南警智取詐欺車手保住婦人153萬元

防臭蟲　「白花油」被網友點名

金門護漁！烈嶼沿海清除71件非法佈網

游顥爆蔡培慧「選區寄戶口外地買房」

打詐反守為攻永康警推獨創識詐手冊繪本

更多熱門

相關新聞

桃竹苗分署培訓4國手　出征2023亞洲技能競賽

桃竹苗分署培訓4國手　出征2023亞洲技能競賽

2023第二屆亞洲技能競賽於11月 26 日至3 0日，在阿拉伯聯合大公國阿布達比舉行，台灣有青年組20職類21位國手，青少年組7職類 8位國手及示範賽2職類2位國手參賽。勞動力發展署桃竹苗分署積極參與國手培訓，包含「漆作裝潢」李俊誠、「服裝創作」孫謦、「汽車噴漆」陳卉珊及「冷凍空調」陳思源等國手也將代表參賽，為國爭光。

28歲女擁百萬年薪　1關鍵勇闖金融業晉升襄理

28歲女擁百萬年薪　1關鍵勇闖金融業晉升襄理

中年失業主管報名職訓　成功轉職工程師

中年失業主管報名職訓　成功轉職工程師

善用網路取代馬路　透過視訊申請失業給付

善用網路取代馬路　透過視訊申請失業給付

促進青年就業 　許銘春與大專校長座談

促進青年就業 　許銘春與大專校長座談

關鍵字：

青領計畫先就業再升學桃竹苗分署

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

他劈腿10女護理師　4女被逼墮胎：你是惡魔

失智婦遞米粉問「吃了嗎」害兒淚崩

藍白「分手擂台」導火線曝　網揭他替老闆出氣

快訊／柯文哲道歉了！坦言昨會談「一場鬧劇」　批國民黨「來踢館的」

快訊／郭台銘宣布退選　聲明全文曝光

君悅鴻門宴5大破局關鍵一次看　他是最後一根稻草

快訊／會辭中廣董事長？　趙少康：當選才會辭

國中畢旅飛日本！5天4夜收4萬7挨轟

LINE「22款免費貼圖」快下載！LOEWE、太鼓達人超實用

快訊／柯文哲確定搭檔吳欣盈

即／彭博：郭台銘準備退選

快訊／本土藍＋戰鬥藍！　侯友宜將攜趙少康登記參選正副總統

女業務遭客戶射後不理！老闆娘親自出馬也被睡

70萬網紅夫妻宣布離婚！只交往6小時就閃婚

藍白會談破局「這1幕是名場面」　鄉民狂點頭

更多

最夯影音

更多
「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐

「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐
拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

黃士修惹怒朱立倫「不歡而散」　郭台銘：不是Happy Ending

黃士修惹怒朱立倫「不歡而散」　郭台銘：不是Happy Ending

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面