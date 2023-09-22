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善用網路取代馬路！　桃竹苗分署：透過視訊申請失業給付

▲眾透過視訊辦理失業認定。（圖／桃竹苗分署提供）

▲眾透過視訊辦理失業認定。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

申請失業給付不用出門，透過視訊也可以辦理。以往勞工遭遇非自願離職而失業，申請失業給付須親至公立就業服務機構辦理，為避免申請人舟車勞頓，勞動部增加「視訊」辦理途徑，申請人無須出門即可在家提出失業認定申請。

當視訊辦理失業認定措施推動後，求職民眾小君(化名)提及，先前失業時必須親自至公立就業服務機構辦理，她不得不帶著幼兒至就業中心辦理，現場還得擔心小朋友坐不住吵鬧，會影響其他人，現在透過視訊在家就可以辦理及接受就業服務，不用擔心臨時找不到托育服務，非常方便。

桃竹苗分署表示，「失業給付線上申辦四步驟」：從「註冊會員」、「填寫失業給付申請書」、「預約視訊服務」到「視訊辦理失業認定」，申請人透過台灣就業通網站線上填寫失業給付申請書，並於上班日主動向公立就業服務機構聯繫，約定以視訊或臨櫃洽詢辦理時間及方式，就業中心在受理失業認定後，透過視訊諮詢，並於台灣就業通工作機會資料庫中篩選職缺協助推介，若14日內未能推介就業或安排職業訓練，並符合就業保險法規定者將完成失業認定。另外，特別提醒視訊辦理僅適用人在國內，如經發現請領期間人在境外，將追繳已領取之失業給付。

勞動部推出的視訊辦理失業給付申請，除讓有臨時托育需求之求職者，不用擔心找不到托育服務，對於偏鄉或是居住區域交通不便之求職者更為便利，申請人透過視訊辦理失業認定及接受諮詢服務，可節省交通往返時間成本，將時間轉投入重新檢視個人履歷或篩選工作職缺，做好面試前準備縮短尋職期間。

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