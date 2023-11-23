快訊／郭狂諷侯帶馬朱「不速之客」　改政黨協商現在就走自己的路

▲郭台銘、馬英九出席「藍白郭」君悅會談。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對在野整合，總統參選人侯友宜、柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、前總統馬英九、國民黨主席朱立倫今（23日）在君悅飯店會面。郭台銘致詞時抱怨侯友宜當初答應他只有自己參與三方會談，因此覺得馬、朱是不速之客；郭也說，如果今天是政黨協商，他現在就退出，走自己的路。

郭台銘23日下午在君悅飯店表示，今天是感恩節且君悅飯店是他跟太太結婚的地點，但他沒想到馬英九跟朱立倫到場。回顧前天晚上跟侯友宜的電話，侯說請他做主，促成藍白郭合作，他雖感謝馬跟朱陪同侯到來，但這跟當初的約定不太一樣。

郭台銘說，他原先特別問侯友宜，馬英九跟朱立倫會不會來，侯說不會，因此他準備的2538房只有準備3個位子，現在可能要改成5個座位，需要點時間，正在籌備中，只是不知道花多少時間，屆時也不知道怎麼安排。對於馬英九需要等待，郭台銘也向馬道歉。

郭台銘也說，會談保證三人且彼此要推心置腹，整合在野，但最終三人各三票，還是變成五個人五票，還待討論，如果今天是政黨協商，他現在就退出，走自己的路；若是三人協商，今天就不會有不速之客，就不會有怠慢之處。

▼柯文哲、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫在君悅飯店開記者會。（圖／記者李毓康攝）