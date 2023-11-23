台中路口無助徘徊！6旬失智婦見兒問「吃飯了沒」　他低頭泛淚

▲台中市一名失智老婦意外走失，見到兒子第一句話卻是關心吃飽飯了沒，讓兒子感動不已。（示意圖／翻攝自pexels）

圖、文／CTWANT

台中市梧棲區一名65歲劉姓老婦日前在大馬路上徘徊，擔憂老婦發生意外，民眾立即報警尋求協助，警方趕赴現場並詢問相關資料，但老婦僅面帶微笑始終閉口不答，直至陳姓兒子趕抵派出所，劉婦開口的第一句話，讓現場所有人為之動容。

據了解，清水警分局安寧派出所警方獲報，梧棲區台灣大道八段有一老婦在路口獨自遊蕩，員警到場關切發現，老婦身上並未攜帶任何證件，詢問名字、電話等個人資料均笑而不語，訊問對方是否識得回家的路，老婦也只是點點頭，員警開著巡邏車欲將老婦送回家中，但這時才察覺老婦根本記不清，只好先將人帶回派出所暫時安置。

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事後員警遞上一碗米粉給老婦充飢，並連繫家屬前來接回，陳姓兒子焦急趕抵派出所後，老婦見到兒子一開口便問「吃飯了嗎，要吃米粉嗎？」看見失智老母親儘管走失，但心中卻一直記掛著孩子有無吃飯，讓陳男當場低頭泛淚。

陳男透露，當天上午11時許他發現母親不在家中，心急如焚地四處尋找，而這是母親罹患失智症後第一次走丟，讓他嚇到差點心臟驟停，所幸最後有驚無險尋獲老母。

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