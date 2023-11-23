《她和她的她》翻版！靜宜教授自認「有曖昧」　吻舔女學生臉脖

▲台中靜宜大學楊姓教授不顧女學生拒絕，親舔臉脖遭判刑。（圖／資料照）



記者黃資真／台南報導

靜宜大學台灣文學系的已婚楊姓教授被已畢業的女學生小雪（化名）指控，她畢業後任職助理期間，在民宿假借按摩為由，遭楊男進一步親吻、舔咬臉脖與耳朵等敏感處，令她倍感噁心不適。日前判決出爐，台南法院認定楊男犯行屬實，依強制猥褻罪處10月。

判決指出，小雪在靜宜大學就讀期間，曾是楊男的社團指導學生，擁有濃厚師生情誼，因此小雪畢業後仍協助楊男教學及文書出版工作相關事宜一段時間，而楊男也知悉小雪曾有個同性女友，討厭與男生接觸。

2022年10月6日，楊男因公前往南臺科技大學參加學術研討會，主動邀約已離職的小雪見面，並在中午12時許相約在台南市台灣文學館見面用餐，下午2時30分，楊男表示欲先到民宿寄放行李，小雪當下剛好手機沒電，便答應陪同前往，順便借用插座充電。

抵達民宿後，楊男卻假稱要替她按摩肩頸，身體貼近小雪吸聞耳部精油的味道，又開口詢問可否抱抱，未待小雪回應便強行從後方還抱，親吻舔咬臉頰、耳朵、脖子等身體敏感處，眼見小雪反抗動作趨大，楊男才鬆手，等到楊男載小雪到台南火車站後，小雪向姊姊、友人哭訴此事，此事才曝光。

後續小雪友人替受害者發聲，在Dcard校版揭露此事，表示此事根本是台劇《她和她的她》的翻版，而案件進入學校性平會後，認定犯行屬實，將楊男予以解聘，小雪也報警提告，楊男遭檢方以違反強制猥褻罪起訴。

審理時楊男坦承有抱住小雪後親吻臉頰，但辯稱那段時間跟小雪的對話裡，當他用比較親密性跟曖昧性的用語，對方都有回應，送她手鍊的時候也撒嬌要求幫她戴上，又答應跟他到民宿，「所以認為我跟她有發展的可能，這一切的動作都是在親密曖昧自然而然發生的狀況。」

小雪出庭指稱，楊男曾說他身邊沒有女同性戀的朋友，很好奇這一塊，因此她說了很多次沒辦法跟男性有親密動作，對方明明也清楚知道，所以當時被從後方擁抱的時候才會說很害怕。

法官認為，小雪與楊男案發前互動良好，並無舊怨懷恨在心，無動機刻意編纂不實情節誣陷之道理，加上友人們與姊姊的證詞，楊男明知小雪本即不易接受親密接觸，卻不顧其拒絕逕自做出親吻舔咬等動作，造成小雪精神上之衝擊及痛苦，雖當庭道歉，然未坦承本案犯行，依舊不了解他並未尊重被害人身體及性自主決定權，依強制猥褻罪處10月。可上訴。