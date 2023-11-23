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社會 社會焦點 保障人權

18歲新生校內自撞亡！曾懊悔不該騎快　屏科大：事發處設有減速丘

記者陳崑福、黃資真／屏東報導

屏東科技大學17日下午1時許，一名18歲大一新生騎車行經體育館前自摔撞上電線桿，搶救1天後仍宣告不治，事發當下還意識清楚時，男子曾向義消後悔稱「我不應該騎那麼快」，引發討論。對此，屏科大行政副校長兼主任秘書施玟玲表示，事發該處設有減速丘，提醒學生減速行駛，將會同專家更加完善檢視，強化校園安全交通措施。

▲▼ 屏科大學生自摔身亡，學校行政副校長兼主任秘書施玟玲說明。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏科大學生自摔撞上電線桿身亡。（圖／民眾提供）

此案發生在17日下午1時許，男學生不明原因在體育館前自摔撞上電線桿，導致嚴重內出血、左膝開放性骨折，多處擦挫傷，一名身兼龍泉救護義消的校內學生還原情況，當時男子還有意識，不停哭著說「不熟路況的我，不應該騎那麼快」、「給你們添麻煩了」，還問了一句「我會不會就這樣死掉了？」，最終男學生搶救1天後，仍於18日下午5時許宣告死亡。

▲屏東科技大學學生校園騎機車自撞送醫不治 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲18歲男學生在事發當下曾後悔表示「我不該騎這麼快」。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏科大行政副校長兼主任秘書施玟玲說明，該地點考慮到是體育館路口位置，因此在靠近路口前設有減速丘，離路口有一段距離的近彎處也有設置，藉此提醒學生放慢速度，且確實有降低事故發生作用。

施玟玲表示，校方一直持續、積極教育跟宣導交通安全，特別在學生始業式時，就會安排接受交通安全相關講習，發生這次事故，校方會再研議會同專家完善檢視校園交通安全，強化措施，像是針對車流量大的路段增設警示標誌等，同時協助學生申請平安保險、急難慰問金等，以及同班同學、室友等，會由學務處諮商中心進行心理輔導。

▲▼ 屏科大學生自摔身亡，學校行政副校長兼主任秘書施玟玲說明。（圖／民眾提供）

▲屏科大行政副校長兼主任秘書施玟玲說明。（圖／民眾提供）

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