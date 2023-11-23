國道警性侵猥褻多名未成年少年　二審改判刑8年4月與5月

▲鄭姓國道警察竟對多名少年猥褻、性侵，二審再判刑。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

國道警察局第九大隊前鄭姓警務員，涉透過網路結識性侵未成年少年，檢方清查共22名少年被害，因此提起公訴。一審將鄭男判刑9年與6月。案經上訴，高等法院清查後，認定共8名少年受害，23日二審改判8年4月與5月（得易服社會勞動服務）。可上訴。

據了解，鄭男年僅29歲，2018年自警察大學國境系畢業後，因工作認真，升遷迅速，短短4年就已經晉升到2線2星的高階警官。不料他卻犯下本案，在案發之後，國道警察局已經召開考績會，將鄭男記2大過免職，其餘主管也分別遭到懲處。

而本案部分，檢方去年9月間發動搜索行動，將鄭男拘提到案，並帶回其電腦進一步調查。由於檢方在鄭男電腦中發現10多位國中少年的猥褻影像，因此檢方認定鄭男涉嫌「對少年猥褻」、「對少年性交」等罪，聲請法院羈押獲准。全案偵查終結後，檢方對鄭男提起公訴。

一審法院認定共有9名少年受害，因此對鄭男判處有期徒刑9年，另外也判刑6月、得易服社會勞動服務。全案再上訴，高等法院審理後，認為其中1名少年被害的部分事證不明確，因此這部分予以改判無罪；至於其餘8名被害少年部分仍有罪，其中甚至還有5名未滿16歲。因此高院酌減刑度，改將鄭男判刑8年4月，另外也判刑5月、得易服社會勞動服務。本案有罪部分仍可上訴第三審，至於檢方若針對無罪部分上訴第三審，將受《形式妥速審判法》限制。