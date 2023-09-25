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因應2024總統大選！　北市選委會今邀100人「模擬投票演練」

▲▼台北市選委會辦理模擬投票演練。（圖／台北市選舉委員會提供）

▲台北市選委會辦理模擬投票演練。（圖／台北市選舉委員會提供）

記者袁茵／台北報導

2024總統、立委選舉將於明年1月13日登場，北市屆時將設置1764個投開票所、動員1.8萬多位工作人員；而台北市選舉委員會25日辦理模擬投票演練，邀請100名市民體驗，針對投票日應注意、禁止行為與突發狀況因應處置方式進行演練。

台北市選舉委員會主委李泰興表示，2024年1月13日將舉行第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉，計有總統、副總統（淺粉紅色）、區域立法委員（淺黃色）及不分區立法委員（白色）等3張選舉票，台北市設置1764個投開票所及動員1.8萬多位工作人員，規模龐大。

台北市選舉委員會指出，選務工作可說是相當繁重複雜，除了擬真布置投票所布設領票處、圈票處遮屏、投票匭等，並由台北市士林區公所選務工作夥伴擔任投票所工作人員，同時邀請100位市民一起體驗演練投票流程，包括查驗身分證、領選舉票、圈票及將選舉票分別依顏色投入投票匭之外，並針對投票日應注意及禁止行為與突發狀況因應處置方式進行演練。

台北市選舉委員會提及，另為精進開票作業程序，也將中選會特別增列宣讀開票作業程序、核對投開票報告表等作業納入演練，以完善選務作業程序。今天北市12行政區重要選務幹部都在場觀摩，希望藉由本次模擬演練加強本市選務工作人員臨場訓練，同時讓民眾了解投、開票程序及投票日應注意及禁止行為，俾使民眾安心地行使公民權。

李泰興特別說明，今年《選罷法》已於6月修正相關規定及罰則，例如民意調查發布、報導、散布、評論或引述規範，受監護宣告者可依法行使選舉權及禁止投票日從事競選或助選活動等，提醒民眾保障自己權益以避免誤觸法律，未來台北市選舉委員會將結合市府大型及地方活動廣為宣導市民周知。

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