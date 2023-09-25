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「租客聯盟」成立倡議居住正義　黃士修提醒勿受限租房思考框架

「租客聯盟」成立倡議居住正義　黃士修提醒勿受限租房思考框架（圖／翻攝自黃士修粉專）

▲總統參選人郭台銘競辦發言人黃士修，受邀參加「OURs都市改革組織」舉行「租客聯盟」成立暨會員大會。（圖／翻攝自黃士修粉專）

政治中心／綜合報導

總統參選人郭台銘競辦發言人黃士修，24日受邀參加「OURs都市改革組織」舉行「租客聯盟」成立暨會員大會， 由二十多個團體組成的「租客聯盟」在會中提出多項租賃麯改革方案，黃士修在會中發言，對於所提方案只要符合「開放資訊、社群協作」他都支持，也提醒參加會員，「租客聯盟」雖然關注租房問題，租房和買房的市場始終聯動，所以思考框架絕不能受限於名稱。

黃士修說，自己身為發言人，「要做就要做到最好，身先士卒全力以赴，這也是郭台銘的性格。」受邀參加從頭參與到尾，與各團體代表深度交流，在擔任發言人之前自己就是一個倡議者，在會中分享政策主張、思考策略、倡議經驗等。

針對會中聚焦房市政策、居住正義等議題，黃士修表示，「租客聯盟」二十幾個團體，提出很多好主張。例如：租賃稅制改革、租賃行為納管、降低租屋負擔、提昇學生住宿、引導空屋出租、引導民間興辦等，只要符合「開放資訊、社群協作」方針他都支持，但租房和買房市場始終聯動，他提醒大家，「租客聯盟」關注租房問題，思考框架絕不能受限於名稱。

另外，討論《囤房特別稅》議題，有關「由中央立法，引導囤房空屋出租，避免轉嫁」作法，黃士修分析，囤房稅由中央訂，由地方收。中央的樓地板一定最低，地方實際徵收才能加嚴。以六都而言，長期獨漏的新北市，終於在今年八月補齊囤房稅條例。台北市則早已實施，最高稅率為3.6%。而有人舉例新加坡課到30%以上，但台灣和新加坡的政治體制不同。若要達成效果，稅率、政治阻礙都是問題，黃士修特別點出，凡是主張課稅類的修法，必定會被問稅捐用途？若另成立基金，用途必須非常明確，且要有防濫用條款，不能成為政客的小金庫。

黃士修強調，「要讓有錢人無利可圖」解決房價問題，是個危險的想法，所謂「邪惡的資本家」只是一種想像，如果辛苦工作存到錢，花三千萬投資三間套房，租給房客，預計二十年回本，難道投資不能有合理利潤，對於租賃房屋，要注意「定型化契約範本」和「分級市場需求」。無論租或買，看房有很多眉角，連律師都不一定懂。必須使業界揭露資訊的規格清楚，最好提供定型化契約範本，再依照個案調整，才能保障不同租屋需求的消費者權益。

「發言人講得真好」黃士修說，與會4名總統競辦發言人，只有他一個留下來全程參與，過程中他沒有刻意說哪些是郭台銘的政策主張，因為他不是來表態應付公民團體，而是親自參與討論，希望與大家一起改善社會制度。他強調，發言人一職要做就要做到最好，身先士卒全力以赴，這也是郭台銘的性格。
 

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