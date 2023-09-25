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iPhone 15用安卓充電線會燒機？　蘋果這樣說

▲▼iPhone 15,蘋果。（圖／達志影像／美聯社）

▲iPhone 15。（圖／達志影像／美聯社）

記者廖婕妤／台北報導

蘋果iPhone 15系列上市，全系列改用USB-C充電孔，不過近日網路上瘋傳「使用安卓充電線會使iPhone 15燒機」，對此，蘋果官方回應，USB-C是普遍接受的通用標準，只要是符合標準的充電線，都可以為iPhone 15充電，撇除這項謠言。

據了解，近日有不少中國媒體報導，購買iPhone 15時店員溫馨提醒，若是拿安卓用的Type-C充電線充iPhone 15，運氣不好可能會燒機，因此造成謠言瘋傳。

不過，蘋果官網早已指出，可以使用USB-C充電線和符合USB-C標準的電源轉接器為iPhone充電，例如iPhone隨附的充電線。將線連接至iPhone上的USB-C充電孔以及相容的USB-C電源轉接器，然後將電源轉接器插入牆壁插座，就可以為iPhone充電。

蘋果先前也曾表示，並沒有對充電孔加密，因此安卓用的充電線也可以拿來為iPhone 15充電；USB-C是普遍接受的標準，可用於充電、同步資料以及播放音訊和影片。iPhone 15機型配備USB-C連接器，可充電並連接到各種裝置，包括 Mac、iPad、AirPods Pro 2、外部儲存裝置和顯示器等。

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