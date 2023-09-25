7個原因「反推iPhone 15」！　美記者喊：還是拿安卓就好

▲ iPhone 15系列新機22日起售。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

蘋果iPhone 15系列22日起在全球多國首波開賣，許多果粉迫不及待換新機，甚至連夜排隊搶頭香，但也有一群人堅決不用iPhone。美媒一名記者就分享7個她不買iPhone 15的理由，包括價格、不附充電器等考量，強調自己「還是拿Android就好。」

《商業內幕》高級商業記者狄恩（Grace Dean）24日撰文「我不買iPhone 15的7個理由」，稱她和許多8年級生一樣，人生第一支手機是Nokia「磚頭神機」，後來輾轉於三星、華為、Motorola等不同品牌，「但從未屈服於賈伯斯帝國」，原因如下。

1. iPhone不便宜

價格可能是人們購買新機的最大考量因素，但iPhone並不便宜，最便宜的iPhone 15也要799美元，且蘋果有別於其他手機製造商，不會推出更新版的低成本手機，因此若想買功能較精簡的低價手機，用戶只能選擇較舊的機型。

相較之下，三星Galaxy A54 5G售價不到500美元，同時還有摺疊式的Fold和Flip等高階機型。

2. 沒有耳機插孔

iPhone耳機插孔自2016年消失，用戶除了無線耳機外幾乎別無選擇，不是購買至少129美元的AirPods，就得購買轉接頭，但使用轉接頭就無法邊充電邊聽音樂，除非使用無線充電。

▲ 台灣名列iPhone 15首波開賣國家，果粉紛紛搶購。（圖／記者李毓康攝）

3. 不附充電器

自iPhone 12以來，蘋果公司以環保為由不附充電器，僅配備充電線，用戶可用既有的充電器或筆電充電。若想購買新的充電器則需19美元，但因過去是免費提供，對第一次使用iPhone的用戶來說難免困擾。

4. 電池門醜聞

iPhone電池壽命不長，且蘋果有故意將舊款機型降速被提告的前科。這起訴訟可追溯至2017年，蘋果被效能測試軟體Geekbench專家踢爆後承認，用戶更新iOS 10.2.1後手機會被降速，聲稱此舉是為防止自動關機。但仍有許多人批評，蘋果這項設計是為實現「計畫性淘汰」，促使用戶購買更高價的新款iPhone。

蘋果2020年11月同意支付1.13億美元平息調查，並於今年3月一起集體訴訟中支付5億美元和解金。

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5. 不同機型大同小異

iPhone不同機型差異不大，《商業內幕》去年就有記者撰文寫道，他後悔把iPhone 13 Pro Max換成iPhone 14 Pro Max，對於新機沒有更多新功能感到失望，認為除了動態島（Dynamic Island）以外，看不出有什麼值得換機的地方。

▲ 日本東京Apple Store排隊人潮。（圖／達志影像／美聯社）

6. 不在意iPhone是否代表社會地位

蘋果手機已經成為主流，根據Counterpoint Research，iPhone在美國智慧型手機市場占比55%，相關產品術語滲透日常生活，AirPods有時甚至被用來統稱不同品牌的無線耳機。

但狄恩表示，她不會將iPhone視為一種社經地位的象徵，「就像名牌和跑車一樣，手機型號無法說明你是多有趣的人。」

7. 一旦買了iPhone就再也回不去了

許多iPhone用戶會將其他3C也換成蘋果產品，最終擁有一整套Mac、Apple Watch和Apple TV。但狄恩強調，她對現狀很滿意，不想陷入這個循環，「我還是拿安卓就好，謝了。」

儘管她承認，不用蘋果有時很令人困擾，有些APP很晚才有Android版本或根本不會有，且iPhone 15也有一些很棒的功能，「但就我個人而言，沒有iPhone也無妨」，她從來沒用過iPhone，短期內也無意改變，「iPhone是一筆很大的投資，我個人認為不值得。」