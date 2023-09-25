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iPhone 15 Pro Max「玩手遊5分鐘」嚇壞他　果粉後悔：坐等16

▲▼蘋果,Apple,iPhone,iPhone 15 Pro,智慧型手機。（圖／記者樓菀玲攝）

▲拿15 Pro Max玩手遊，短短5分鐘就發燙。示意圖，與本文無關。（圖／記者樓菀玲攝）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著iPhone 15系列開賣，許多果粉已迅速入手新機，然而也有一些災情傳出。就有網友拿iPhone 15 Pro Max打手遊《王者榮耀》，結果短短5分鐘就發燙，讓他不禁搖頭直呼坐等i16。

網友在PTT發文提到，「昨天打個王者榮耀，開高幀(120 fps)不到5分鐘，給我自己降回60fps，燙的程度跟我拿12 Pro Max的時候一樣，這到底是3nm的問題，還是蘋果設計的問題，還是iOS版本的問題。」

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他在喊扯的同時，也直言「與其看著別人評測，不如自己試一台；但整體來說還是比12 Pro Max好多了，明年16系列發了我鐵定直接trade in（舊換新）。」

▲iPhone 15上手體驗。（圖／記者陳俐穎攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳俐穎攝）

對此，鄉民們紛紛回應，「萬年散熱不改，無解」、「要秋天了，蘋果都是為你好」、「信仰不足」、「附帶暖暖包功能，還不感恩」、「本來想換，看到散熱問題就猶豫了」、「嘴上臭蘋果但還是第一時間去買，真香」、「那是蘋果暖暖包啦」。

的確，不少iPhone 15 Pro Max用戶都反應有過熱的問題；YouTuber「蘋果爹」在評測時，拿了iPhone 14 Pro Max、iPhone 15Plus與iPhone 15 Pro Max來比較，在相同時間、環境下，使用4K60P的錄影規格進行錄影發熱測試，結果在測試進行到16分鐘左右，iPhone 15 Pro Max出現了錄影相當卡頓的情況，已經是不可用的狀態，因為還要進行後續的測試，怕手機因此受損，只能緊急停止測試。

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